USC Hartl Haus triumphiert mit klarem 3:0-Sieg über USC Litschau

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:56

In der 26. Runde der 1. Klasse Waldviertel trafen der USC Litschau und der USC Hartl Haus aufeinander. Die Partie, die mit einer starken Leistung der Gäste endete, bot den Zuschauern einige spannende Momente und Tore. Der USC Hartl Haus dominierte das Spiel von Beginn an und sicherte sich einen klaren 3:0-Sieg. Besonders Anel Dosljak und Radim Jira glänzten als Torschützen.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel zwischen dem USC Litschau und dem USC Hartl Haus angepfiffen. Die Gäste aus Echsenbach erwischten den besseren Start und setzten die Litschauer früh unter Druck. In der 9. Minute zeigte sich die offensive Stärke des USC Hartl Haus erstmals deutlich. Anel Dosljak nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des Union Sportclub Litschau und erzielte das erste Tor des Abends zum 0:1. Die frühe Führung gab den Gästen Sicherheit und sie dominierten weiterhin das Spielgeschehen.

Der USC Litschau bemühte sich, eine schnelle Antwort auf den Rückstand zu finden, doch die Defensivreihe des Sportclub Hartl Haus stand stabil und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Stattdessen erhöhten die Gäste in der 14. Minute auf 0:2. Radim Jira war der Torschütze und baute die Führung des USC Hartl Haus weiter aus. Diese beiden frühen Treffer stellten die Weichen auf Sieg für die Gäste und hinterließen den USC Litschau sichtlich beeindruckt.

Endgültige Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Halbzeitpause versuchte der USC Litschau, das Blatt zu wenden und sich in das Spiel zurückzukämpfen. Doch trotz einiger Offensivaktionen fehlte es den Litschauern an Durchschlagskraft und Präzision im Abschluss. Der USC Hartl Haus verteidigte geschickt und ließ keine gefährlichen Situationen vor dem eigenen Tor zu.

In der Schlussphase des Spiels setzte der Sportclub Hartl Haus den Schlusspunkt. In der 90. Minute war es erneut Anel Dosljak, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 0:3 markierte. Dieser Treffer besiegelte endgültig den Sieg der Gäste und ließ den USC Litschau ohne Chance auf ein Comeback zurück. Die wenigen Minuten Nachspielzeit änderten nichts mehr am Ausgang der Partie.

Mit dem Schlusspfiff nach 91 Minuten endete das Spiel 0:3 zugunsten des USC Hartl Haus. Die Mannschaft aus Echsenbach zeigte eine starke und souveräne Leistung, während der USC Litschau an diesem Abend chancenlos blieb. Besonders hervorzuheben sind die beiden Torschützen Anel Dosljak und Radim Jira, die mit ihren Treffern den klaren Auswärtssieg sicherstellten.

1. Klasse Waldviertel: USC Litschau : USC Hartl Haus - 0:3 (0:2)

90 Anel Dosljak 0:3

14 Radim Jira 0:2

9 Anel Dosljak 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.