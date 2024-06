ESV Schwarzenau gewinnt gegen USV Brand-Nagelberg mit 3:0

Spielberichte

Der ESV Schwarzenau konnte sich im letzten Meisterschaftsspiel der 1. Klasse Waldviertel souverän gegen den USV Brand-Nagelberg durchsetzen. In einer Partie, in der die Gastgeber von Beginn an das Zepter in die Hand nahmen, konnte Lukas Merkel mit einem frühen Treffer die Weichen auf Sieg stellen. Miklas Pichler erhöhte im weiteren Verlauf auf 3:0 und sicherte dem Eisenbahnersportverein Schwarzenau den verdienten Sieg.

Dominanter Start der Gastgeber

Das Spiel begann mit einem ersten Torschuss der Gäste aus Brand-Nagelberg, jedoch ohne Erfolg. Schon in den ersten Minuten zeigte der ESV Schwarzenau, warum sie heute als Favorit galten. Bereits in der 8. Minute drückten die Schwarzenauer auf das erste Tor, und nach einer Ecke in der 12. Minute traf Innenverteidiger Martin Rygl die Latte. Eine weitere Ecke folgte, doch die Abwehr des USV Brand-Nagelberg konnte klären.

Chance für Brand-Nagelberg, allerdings neben das Tor! Manifred, Ticker-Reporter

In der 17. Minute war es schließlich soweit: Lukas Merkel, der Spezialist für solche Situationen, nutzte seine Chance und brachte den ESV Schwarzenau mit einem Schuss aus kurzer Distanz in Führung. Der Führungstreffer spiegelte die bisherige Überlegenheit der Gastgeber wider, und weitere Chancen ließen nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute verpasste Kubat nur knapp das 2:0, als der Torwart der Gäste den Schuss parierte.

Die Gäste zwar immer mit guten Ideen, doch diese bringen nichts ein. Bisher bestimmt der ESV den Ton. Manifred, Ticker-Reporter

Auch die Gäste hatten ihre Chancen, kamen jedoch nicht an der gut organisierten Abwehr des ESV Schwarzenau vorbei. Ein Freistoß in der 44. Minute für die Gastgeber brachte zwar nur einen Schuss in die Mauer, zeigte aber weiterhin die offensive Ausrichtung der Schwarzenauer. Zur Halbzeit stand es 1:0 für den Eisenbahnersportverein Schwarzenau, der die erste Hälfte klar dominierte.

ESV Schwarzenau macht den Sack zu

Nach der Pause setzte der ESV Schwarzenau seinen Druck fort. Eine frühe Chance in der 47. Minute nach einer Flanke auf Merkel konnte der Torwart der Gäste jedoch abfangen. In der 52. Minute gelang Miklas Pichler schließlich das erlösende 2:0. Er netzte aus kurzer Distanz ein und baute damit die Führung der Gastgeber aus.

Schwarzenau bis jetzt auf Kurs Gebietsliga Relegation, falls morgen die Konkurrenz mitspielt. Manifred, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Brand-Nagelberg versuchten weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, doch eine Ecke in der 81. Minute brachte keinen Erfolg. Stattdessen war es erneut Miklas Pichler, der in der 78. Minute zum 3:0 traf und damit seinen Doppelpack perfekt machte. Damit war das Spiel praktisch entschieden, und der ESV Schwarzenau verwaltete die Führung souverän.

Ein fast perfekter Abschluss für Trainer Stefan Erlebach, der hier sein letztes Spiel für den ESV Schwarzenau machte. Kurz vor Schluss hätte Lukas Merkel beinahe noch das 4:0 erzielt, doch der Torwart des USV Brand-Nagelberg verhinderte dies. In der 60. Minute musste Marcel Schindl vom USV Brand-Nagelberg nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen, was die Situation für die Gäste weiter erschwerte.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Sieg für den ESV Schwarzenau, der damit seine Ambitionen auf die Relegation zur Gebietsliga unterstrich, falls die Konkurrenz am nächsten Tag nicht punktet. Ein gelungener Abend für die Gastgeber und ein emotionaler Abschied für Trainer Stefan Erlebach.

1. Klasse Waldviertel: Schwarzenau : Brand-Nagelberg - 3:0 (1:0)

78 Miklas Pichler 3:0

52 Miklas Pichler 2:0

17 Lukas Merkl 1:0

