USV Kautzen feiert 4:0-Sieg über SV Albrechtsberg

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 02:01

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Waldviertel setzte sich der USV Kautzen eindrucksvoll mit 4:0 gegen den SV Albrechtsberg durch. Von Beginn an dominierte der Union Sportverein Kautzen das Geschehen und ließ den Albrechtsbergern kaum eine Chance. Herausragend waren die Auftritte von Daniel Kainz und Marco Baldreich, die mit ihren Treffern maßgeblich zum klaren Sieg beitrugen.

Frühe Führung und Dominanz

Das Spiel begann mit viel Energie und einem schnellen Tempo, als der Schiedsrichter die Partie pünktlich um 19:30 Uhr anpfiff. Bereits in der 37. Spielminute gelang es Daniel Kainz, den Bann zu brechen und den USV Kautzen mit 1:0 in Führung zu schießen. Der Treffer war das Ergebnis einer sehenswerten Kombination und einer eiskalten Verwertung durch Kainz.

Nur wenige Minuten später, in der 45. Minute, konnte der USV Kautzen erneut zuschlagen. Benedikt Bauer erhöhte mit einem präzisen Schuss auf 2:0 und stellte somit die Weichen bereits zur Halbzeit auf Sieg. Die Albrechtsberger fanden bis zu diesem Zeitpunkt kaum Mittel, um die Offensivkraft der Hausherren zu stoppen und mussten mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause gehen.

Kautzen lässt nichts anbrennen

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der Union Sportverein Kautzen keinerlei Anzeichen von Nachlässigkeit. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 49. Minute, war es Marco Baldreich, der den Spielstand auf 3:0 erhöhte. Mit diesem Tor war die Vorentscheidung gefallen, denn der Sportverein Albrechtsberg fand keine Antwort auf die Spielfreude und Effizienz des Gegners.

In den Schlussminuten setzte Kautzen nochmals einen drauf. Daniel Kainz krönte seine starke Leistung mit einem weiteren Treffer in der 89. Minute und stellte damit den Endstand von 4:0 her. Der Union Sportverein Kautzen zeigte über die gesamte Spieldauer hinweg eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließ den Albrechtsbergern keine Chance, zurück ins Spiel zu finden.

Das Spiel endete schließlich nach 93 Minuten, inklusive Nachspielzeit, mit einem souveränen 4:0-Sieg für den USV Kautzen. Dieser beeindruckende Erfolg festigt die Position von Kautzen in der Tabelle.

1. Klasse Waldviertel: Kautzen : Albrechtsberg - 4:0 (2:0)

89 Daniel Kainz 4:0

49 Marco Baldreich 3:0

46 Benedikt Bauer 2:0

37 Daniel Kainz 1:0

