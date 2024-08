Wetterspektakel in Heidenreichstein: Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein siegt in einem turbulenten Auftaktspiel gegen den USV Kautzen mit 4:2

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 17:40

In einer packenden Begegnung setzte sich der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein gegen den USV Kautzen mit 4:2 durch. Die Partie in der 1. Runde der 1. Klasse Waldviertel (NÖ) bot den Zuschauern von Anfang bis Ende eine Menge an Spannung und Toren. Es kam sogar zu wetterbedingten Unterbrechungen. Eine hitzige und verrückte Partie fand ihr ehrwürdiges Ende mit dem 4:2 Sieg der Heidenreichsteiner.

Früher Rückschlag und starke Antwort

Bereits nach sieben Minuten ging der Union Sportverein Kautzen in Führung. Ondrej Tomovic erzielte das 0:1 für die Gäste und sorgte so für einen ersten Schockmoment bei den Gastgebern. Heidenreichstein ließ sich jedoch nicht lange verunsichern und zeigte eine engagierte Reaktion. In der 37. Minute war es Patrick Strohmayer, der den Ausgleich für die Heidenreichsteiner markierte.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Heidenreichstein dann sogar die Führung. Jiri Prchal traf zum 2:1 und ließ den Fußballclub Heidenreichstein mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen. Die Gastgeber zeigten sich kämpferisch und nutzten ihre Chancen effizient, während Kautzen Schwierigkeiten hatte, in der Defensive Stabilität zu finden.

Wetterkapriolen und packende Schlussphase

Der zweite Durchgang begann unter schwierigen Bedingungen. Starker Regen und Gewitter sorgten für eine unruhige Atmosphäre, und die Partie wurde mehrfach unterbrochen. Der Schiedsrichter entschied jedoch, das Spiel fortzusetzen.

Trotz der widrigen Wetterbedingungen entwickelte sich die Partie weiter spannend. In der 71. Minute gelang Kautzen der erneute Ausgleich. Daniel Semper traf zum 2:2 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Nur zehn Minuten später war es Martin Janak, der Heidenreichstein erneut in Führung schoss und damit das 3:2 markierte.

Die Gastgeber hatten nun wieder Oberwasser und machten in der 75. Minute den Sack zu. Tomas Beranek erzielte das 4:2 für Heidenreichstein und besiegelte damit den Endstand. Trotz einer kurzen Chance aus elf Metern in der 89. Minute konnte Kautzen nichts mehr entgegensetzen und musste sich geschlagen geben.

Heidenreichstein zeigte sich in dieser Partie als das effektivere und willensstärkere Team. Besonders in der zweiten Halbzeit, als das Wetter eine zusätzliche Herausforderung darstellte, bewiesen die Heidenreichsteiner ihre Qualität und Entschlossenheit. Der Fußballclub Heidenreichstein startet somit erfolgreich in die neue Saison der 1. Klasse Waldviertel (NÖ) und setzt ein erstes Ausrufezeichen.

Einen höheren Sieg von Heidenreichstein verhinderte aber der Keeper von Kautzen, Frowin Hauer, der eine bemerkenswerte Leistung zeigte und mehrfach durch Glanzparaden auffiel. Dennoch reichte es nicht, um den Heidenreichsteinern an diesem Tag Paroli zu bieten.

Summa summarum konnten die Heidenreichstein- Fans eine verdienten 4:2-Sieg bejubeln. Dieses Tor - und Wetterspektakel wird den Zuschauer vermutlich länger im Gedächnis bleiben.

1. Klasse Waldviertel: Heidenreichst. : Kautzen - 4:2 (2:1)

81 Martin Janak 4:2

75 Tomas Beranek 3:2

71 Daniel Semper 2:2

47 Jiri Prchal 2:1

37 Patrick Strohmayer 1:1

7 Ondrej Tomovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.