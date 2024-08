Torspektakel in Litschau: Perfekter Start in die Saison für den USC Litschau mit einem 4: 2 Sieg über ESV Schwarzenau

Spielberichte

In einer spannenden Begegnung der 1. Klasse Waldviertel setzte sich der USC Litschau gegen den ESV Schwarzenau mit 4:2 durch. Das Spiel war von Anfang an intensiv und reich an Torchancen. Bereits zur Halbzeit führten die Litschauer mit 3:1 und konnten den Vorsprung bis zum Abpfiff weiter ausbauen. Somit gelang dem Union Sportclub Litschau ein erfolgreicher Saisonauftakt.

Blitzstart der Litschauer

Gleich zu Beginn der Partie zeigte der USC Litschau seine Entschlossenheit. In der 11. Minute erzielte Fabian Fritz nach einer präzisen Hereingabe das 1:0 für die Gastgeber. Die Litschauer drückten weiter und erhöhten den Druck auf die Schwarzenauer. Nur zehn Minuten später, in der 21. Minute, konnte Jiri Janousek nach einem schnellen Angriff das 2:0 markieren. Der Traumstart für den Union Sportclub Litschau war perfekt.

In der 26. Minute sorgte Lukas Trnka für das nächste Highlight. Nach einem wunderschönen Lochpass von Janousek ließ Trnka dem gegnerischen Torwart keine Chance und versenkte den Ball im langen Eck zum 3:0. Der USC Litschau dominierte das Spielgeschehen und erwischte einen Sahnetag. Der ESV Schwarzenau wurde kalt erwischt, aber schaffte es sich aufzurütteln.

Schwarzenau kämpft sich zurück

Der ESV Schwarzenau zeigte jedoch Kampfgeist und verkürzte kurz vor der Halbzeit auf 3:1. Dominik Koller war in der 45. Minute zur Stelle und nutzte eine Unachtsamkeit in der Litschauer Abwehr, um den Ball im Tor zu versenken. Mit diesem Anschlusstreffer gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann mit einem furiosen Solo von Mantler, der in der 47. Minute einen 70-Meter-Sprint hinlegte und mehrere Gegenspieler stehen ließ. Sein Stanglpass auf Trnka war jedoch etwas zu ungenau, sodass diese Chance ungenutzt blieb.

In der 62. Minute gelang den Gästen aus Schwarzenau ein weiterer Treffer. Dominik Koller nutzte eine Unsicherheit von Litschau-Torhüter Liebhart, der eine Flanke durchrutschen ließ, und schob den Ball ins lange Eck zum 3:2. Das Spiel wurde nun zunehmend hitziger, und beide Mannschaften kämpften um jeden Ball.

Doch der USC Litschau ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 83. Minute stellte Jiri Janousek den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach einem zunächst abgewehrten Schuss erkämpfte sich Trnka den Ball zurück und legte auf Janousek ab, der den Ball vom Sechzehner über die Linie drückte. Mit diesem Tor zum 4:2 war das Spiel praktisch entschieden.

Der USC Litschau brachte das Ergebnis souverän über die Zeit und ließ nichts mehr anbrennen. Somit gelang den Litschauern ein perfekter Start in die noch junge Saison. ESV Schwarzenau wird hinsichtlich des Beinahe- Comebacks aber dennoch positiv gestimmt und mit großer Motivation auf die Partie gegen SV Albrechtsberg hinfiebern.

1. Klasse Waldviertel: USC Litschau : Schwarzenau - 4:2 (3:1)

83 Jiri Janousek 4:2

62 Dominik Koller 3:2

45 Dominik Koller 3:1

26 Lukas Trnka 3:0

21 Jiri Janousek 2:0

11 Fabian Fritz 1:0

