Hattrick von Krcmarik bringt den SV Allbrechtsberg an die Tabellenspitze

Details Samstag, 24. August 2024 13:19

Der SV Albrechtsberg setzte sich in der 2. Runde der 1. Klasse Waldviertel (NÖ) eindrucksvoll gegen den ESV Schwarzenau durch. In einem einseitigen Spiel siegten die Gäste klar mit 4:0 und ließen den Hausherren keine Chance. Bereits zur Halbzeit führten die Albrechtsberger mit 2:0 und bauten ihre Führung im zweiten Durchgang weiter aus.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und der SV Albrechtsberg machte von Beginn an Druck auf den ESV Schwarzenau. Bereits in der 24. Minute gelang es den Gästen, das erste Tor zu erzielen. Lukas Krcmarik nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Schwarzenauer und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung.

Nur sechs Minuten später legten die Albrechtsberger nach. Diesmal war es Stepan Stribny, der sich gegen die Abwehrreihe der Schwarzenauer durchsetzte und den Ball unhaltbar im Tor unterbrachte. Mit diesem Treffer erhöhte der Sportverein Albrechtsberg auf 0:2 und verschaffte sich eine komfortable Führung.

Krcmarik trifft erneut

Nach der Pause versuchte der ESV Schwarzenau, ins Spiel zurückzufinden, doch die Abwehr der Albrechtsberger stand sicher und ließ keine gefährlichen Angriffe der Gastgeber zu. In der 65. Minute schlug Lukas Krcmarik erneut zu. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 0:3 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Der ESV Schwarzenau konnte in der Offensive kaum Akzente setzen und hatte Mühe, das Spiel zu kontrollieren. Die Gäste hingegen spielten weiterhin zielstrebig nach vorne und belohnten sich in der 77. Minute erneut. Lukas Krcmarik war wieder zur Stelle und erzielte mit seinem dritten Treffer des Abends das 0:4.

Der SV Albrechtsberg brachte den klaren Sieg souverän über die Zeit. Der ESV Schwarzenau fand an diesem Abend kein Mittel gegen die starke Offensive der Albrechtsberger und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Somit konnten die Gäste einen verdienten 4:0 Sieg feiern. Der ESV Schwarzau muss sich aber Gedanken machen, wie man in der nächsten Woche zurück in die Erfolgsspur finden kann. Mit diesem Erfolg sicherten sich die Gäste wichtige Punkte und festigten ihre Position in der 1. Klasse Waldviertel (NÖ).

Statement zum Spiel

Der Trainer von Albrechtsberg, Stefan Erlebach, schwärmte von der Leistung seiner Mannschaft:

"Es war gestern ein schöner und verdienter Sieg für uns. Meine Mannschaft hat mit viel Leidenschaft gespielt. In der Defensive waren wir sehr kompakt und ließen kaum Chancen zu. Vorne haben wir unsere Angriffe zielstrebig zu Ende gespielt."

1. Klasse Waldviertel: Schwarzenau : Albrechtsberg - 0:4 (0:2)

77 Lukas Krcmarik 0:4

65 Lukas Krcmarik 0:3

30 Stepan Stribny 0:2

24 Lukas Krcmarik 0:1

