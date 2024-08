5:3! SCU Nondorf lässt es bei erstem Saisonsieg krachen

Spielberichte

Ein mitreißendes Spiel erlebten die Zuschauer zwischen dem SCU Koller Nondorf und dem SV Waldhausen in der 2. Runde der 1. Klasse Waldviertel. Die Partie war geprägt von vielen Toren und einigen Fehlern. Am Ende behielt Nondorf mit 5:3 die Oberhand und feierte nach einer 0:3-Auftaktpleite den ersten Saisonsieg.

Riha-Doppelpack stellt für Hausherren Weichen auf Sieg

Der SCU Nondorf begann die Partie mit einer hohen Spielkontrolle und setzte Waldhausen früh unter Druck. Dies zahlte sich in der 37. Minute aus, als Matej Riha mit einem kraftvollen Schuss vom 16er das 1:0 erzielte. Die Führung beflügelte die Nondorfer und nur zwei Minuten später war es erneut Riha, der nach einer präzisen Hereingabe von Michael Bruckner auf 2:0 erhöhte.

Der SCU dominierte weiter und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Kurz vor der Halbzeit konnte Alexander Prinz nach einer Ecke von Benjamin Steininger per Kopfball das 3:0 markieren. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff schlug der SV zurück. Martin Slavik erzielte in der selben Minute mit einem perfekt getretenen Freistoß das 3:1 und hielt somit die Hoffnung für die Gäste am Leben.

Beeindruckende Waldhausener Aufholjagd bleibt unbelohnt

Die zweite Hälfte begann fulminant für den SV Waldhausen. Bereits in der 48. Minute brachte Daniel Gutmann seine Mannschaft wieder ins Spiel, als er nach einem Fehler der Nondorfer Abwehr den Ball im Tor unterbrachte und auf 3:2 verkürzte. Das Spiel wurde zusehends spannender, und die Gäste witterten ihre Chance auf den Ausgleich.

In der 60. Minute war es erneut Daniel Gutmann, der nach einem weiteren Fehler in der Abwehr der Nondorfer eiskalt ins linke Kreuzeck traf und den Ausgleich zum 3:3 herstellte. Die Waldhausener drückten weiter, doch der SCU zeigte sich unbeeindruckt und erarbeitete sich wieder Oberwasser. Tobias Schrammel sorgte in der 68. Minute für die erneute Führung. Ein kurioser Treffer, bei dem SV-Tormann Gregor Frühwirth den Ball nicht klären konnte und Schrammel ins leere Tor traf.

In der 84. Minute kam es zu einem Elfmeter für Nondorf, nachdem der Golaie Frühwirth Matej Riha im Strafraum zu Fall brachte. Benjamin Steininger trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 5:3-Endstand.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem verdienten Sieg für den SCU Koller Nondorf, der sich dank einer starken ersten Halbzeit und einer kämpferischen Leistung in der zweiten Halbzeit gegen den SV Waldhausen durchsetzen konnten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Dom32 (1140 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Dom32 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.