Amaliendorf-Aalfang überrollt TSV Irnfritz mit 6:1

Details Montag, 26. August 2024 12:09

In einem beeindruckenden Spiel der 1. Klasse Waldviertel (NÖ) besiegte der Sportclub Amaliendorf-Aalfang den TSV Irnfritz mit einem deutlichen 6:1. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 4:0 und ließen den Gästen kaum Chancen. Mit einer souveränen Vorstellung dominierten die Amaliendorfer das Spielgeschehen und ließen keinen Zweifel an ihrem verdienten Sieg.

Frühe Führung und klare Überlegenheit

Das Spiel begann mit einem klaren Signal der Amaliendorfer, die schon früh die Kontrolle übernahmen. In der 16. Minute gelang Arthur Rosenauer das 1:0 für den Sportclub Amaliendorf-Aalfang. Nur fünf Minuten später erhöhte Marek Sery auf 2:0 und setzte damit ein klares Zeichen für die weitere Spielentwicklung. Der TSV Irnfritz fand kaum ins Spiel, und bis zur 17. Minute hatten sie noch keine nennenswerte Torchance.

In der 21. Minute sorgte erneut Marek Sery für das 3:0 durch einen Freistoß. Die Partie wurde zunehmend ruppiger, und es kam immer wieder zu kleinen, versteckten Fouls, die das Spielgeschehen prägten. Doch dies hinderte die Amaliendorfer nicht daran, weiter Druck zu machen. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, gelang Daniel Meyer nach einem hervorragend gespielten Konter das 4:0, was die Überlegenheit der Gastgeber weiter unterstrich.

Irnfritz' Ehrentreffer und weitere Tore der Amaliendorfer

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Sportclub Amaliendorf-Aalfang die dominierende Mannschaft. Zwar zeigte der TSV Irnfritz in der 67. Minute ein Lebenszeichen, als Jacob Kainz nach einem Eckball per Kopf zum 4:1 traf, doch die Freude währte nicht lange. Nur zwölf Minuten später stellte Marek Sery mit seinem dritten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her und markierte das 5:1 für die Amaliendorfer.

Die Gastgeber ließen auch in den letzten Minuten des Spiels nicht locker. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, setzte Daniel Meyer mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt zum 6:1. Die Zuschauer sahen eine einseitige Partie, in der der Turn- und Sportverein Irnfritz kaum Chancen hatte und sich gegen die stark aufspielenden Gastgeber nicht behaupten konnte.

In der Nachspielzeit gab es keine weiteren nennenswerten Aktionen, und das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem deutlichen Sieg für den Sportclub Amaliendorf-Aalfang. Es war ein verdienter Erfolg für die Gastgeber, die in allen Belangen überlegen waren und das Spielgeschehen über die gesamte Dauer kontrollierten.

1. Klasse Waldviertel: Amaliendorf : Irnfritz - 6:1 (4:0)

90 Daniel Meyer 6:1

79 Marek Sery 5:1

67 Jacob Kainz 4:1

44 Daniel Meyer 4:0

34 Marek Sery 3:0

21 Marek Sery 2:0

16 Arthur Rosenauer 1:0

