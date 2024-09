Heidenreichstein besiegt Schwarzenau mit 3:1

Spielberichte

Details Montag, 02. September 2024 00:11

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Waldviertel (NÖ) setzte sich der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein gegen den ESV Schwarzenau mit 3:1 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0, ehe die Schwarzenauer in der Schlussphase noch einmal für Spannung sorgten. Am Ende machte Heidenreichstein jedoch den Sack zu und sicherte sich den verdienten Sieg.

Heidenreichstein dominiert erste Halbzeit

Das Spiel begann ohne großes Abtasten, und beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorne. Bereits in der 8. Minute sorgte Heidenreichstein für Aufregung, als das Außennetz bei den Gästen aus Schwarzenau zappelte. Obwohl der Ball nicht im Tor landete, war dies ein erstes Zeichen für die Offensivkraft der Gastgeber.

In der 32. Minute war es dann endlich soweit: Martin Janak traf zum 1:0 für Heidenreichstein. Der Treffer war das Ergebnis eines schönen Spielzugs und sorgte für die verdiente Führung der Heidenreichsteiner. Nur acht Minuten später baute Tomas Beranek die Führung auf 2:0 aus. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Spannung in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit versuchte der Eisenbahnersportverein Schwarzenau, zurück ins Spiel zu finden. Doch zunächst blieb Heidenreichstein die dominierende Mannschaft. In der 83. Minute verpassten die Heidenreichsteiner die Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, als ein Elfmeter vergeben wurde.

Nur eine Minute später gelang den Gästen aus Schwarzenau der Anschlusstreffer. Lukas Merkl erzielte das 2:1 und brachte damit die Spannung zurück ins Spiel. Die Schwarzenauer witterten nun ihre Chance und drängten auf den Ausgleich.

Doch Heidenreichstein ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und setzte in der 90. Minute den entscheidenden Konter. Erneut war es Martin Janak, der für die Gastgeber traf und mit seinem zweiten Tor des Tages den 3:1-Endstand herstellte.

Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte den verdienten Sieg für den Fußballclub Heidenreichstein. Die Gastgeber zeigten eine überzeugende Leistung und sicherten sich drei wichtige Punkte in der 3. Runde der 1. Klasse Waldviertel.

1. Klasse Waldviertel: Heidenreichst. : Schwarzenau - 3:1 (2:0)

92 Martin Janak 3:1

84 Lukas Merkl 2:1

40 Tomas Beranek 2:0

32 Martin Janak 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.