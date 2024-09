USV Gastern triumphiert mit 3:0 gegen Heidenreichstein

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 01:33

Der USV Gastern hat in der 4. Runde der 1. Klasse Waldviertel (NÖ) einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit legte der Union Sportverein Gastern den Grundstein für den Erfolg und ging mit einer 2:0-Führung in die Pause. Heidenreichstein konnte dem druckvollen Spiel der Gasterner wenig entgegensetzen und kassierte in der zweiten Halbzeit noch ein weiteres Tor.

Frühe Führung für den USV Gastern

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, und bereits in der 12. Minute konnte Daniel Fasching den USV Gastern in Führung bringen. Nach einem schnellen Querpass von der Nummer 9 schoss Fasching den Ball von der rechten Seite ins linke Eck – eine perfekte Kombination, die das 1:0 markierte.

Der Union Sportverein Gastern ließ sich nicht lange bitten und erhöhte nur zehn Minuten später auf 2:0. Nico Dangl erzielte dieses Tor in der 22. Minute mit einem beeindruckenden Schuss aus etwa 25 Metern, der im linken oberen Eck einschlug. Trotz des Rückstands gaben sich die Heidenreichsteiner nicht geschlagen und versuchten, Druck aufzubauen. In der 43. Minute drängte Heidenreichstein auf den Anschlusstreffer, konnte jedoch die gut organisierte Abwehr des USV Gastern nicht überwinden.

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv. Ein Freistoß von Jadansky in der 52. Minute wurde von Gasterns Torhüter pariert, eine beeindruckende Parade, die den Spielstand weiterhin bei 2:0 hielt. In der 61. Minute kam Heidenreichstein dem Torerfolg nahe, als ein Spieler mit der Nummer 4 den Ball nach einem Eckball an die Querlatte schoss. Ein weiterer gefährlicher Moment für die Gastgeber ereignete sich in der 63. Minute, als ein Eigentor des USV Gastern nur knapp verhindert werden konnte.

Endgültige Entscheidung durch Michael Polt

Der entscheidende Schlagabtausch folgte in der 65. Minute. Ein Steilpass erreichte Michael Polt, der den Ball gekonnt im Tor versenkte und auf 3:0 erhöhte. Dieses Tor entschied das Spiel endgültig zugunsten des USV Gastern, der weiterhin dominierte und mehrere weitere Chancen kreierte. So gab es in der 71. Minute erneut eine Gelegenheit für die Gastgeber, jedoch ging der Schuss über das Tor.

Die Heidenreichsteiner gaben trotz des Rückstands nicht auf und versuchten weiterhin, Chancen zu erspielen. Doch die Abwehr des USV Gastern blieb standhaft. In der 84. Minute starteten die Gasterner einen schnellen Konter, konnten diesen aber nicht erfolgreich abschließen. Ein erneuter Angriff der Gäste in der 86. Minute verlief ebenfalls erfolglos, da der Schuss weit neben das Tor ging.

Ein Abwehrfehler von Gastern in der 87. Minute führte zu einem Schuss der Gäste, der jedoch vom Torhüter gehalten wurde. Der Nachschuss ging über das Tor. Der Schlusspfiff ertönte schließlich , und der USV Gastern konnte einen verdienten 3:0-Sieg feiern.

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern : Heidenreichst. - 3:0 (2:0)

65 Michael Polt 3:0

22 Nico Dangl 2:0

12 Daniel Fasching 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.