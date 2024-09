Dreifach- Torschütze Gutmann bringt dem SV Waldhausen den Sieg über den TSV Irnfritz

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 22:50

Der SV Waldhausen hat in der 4. Runde der 1. Klasse Waldviertel einen eindrucksvollen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Irnfritz gefeiert. Bereits zur Halbzeit führten die Waldhausener mit 2:0 und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Trotz eines späten Ehrentreffers der Gäste war der Sieg des SV Waldhausen nie ernsthaft in Gefahr. Besonders auffällig war der dreifache Torschütze Daniel Gutmann, der maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Frühe Führung für die Waldhausener

Schon früh in der Partie zeigte sich der SV Waldhausen von seiner besten Seite. Nach einer kurzen Abtastphase gelang es Daniel Gutmann in der 19. Minute, den Ball aus etwa 18 Metern präzise in die rechte obere Ecke des Tores zu schießen. Der frühe Führungstreffer setzte die Gäste aus Irnfritz sichtlich unter Druck.

Die Gastgeber ließen nicht nach und drängten auf den nächsten Treffer. In der 38. Minute war es erneut Daniel Gutmann, der nach einem schönen Spielzug den Ball ins Netz beförderte und damit auf 2:0 erhöhte. Die Irnfritzer versuchten, durch Konter gefährlich zu werden, doch die Abwehr des SV Waldhausen stand sicher. Ein weiteres Highlight in der ersten Hälfte war der engagierte Einsatz von Irnfritz-Spieler Pöhn, der in der 20. Minute mit einem Weitschuss für Aufsehen sorgte, jedoch das Ziel verfehlte.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause blieb das Spielgeschehen zunächst relativ ruhig. Der SV Waldhausen kontrollierte das Spiel und ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. In der 65. Minute nutzten die Gastgeber einen schnellen Konter, den Timotej Balaz eiskalt zum 3:0 abschloss. Die Irnfritzer waren geschockt und fanden keine Mittel gegen die konsequente Spielweise des SV Waldhausen.

Nur zehn Minuten später sorgte Daniel Gutmann für den endgültigen Knockout der Gäste. In der 75. Minute erzielte er seinen dritten Treffer des Tages und machte damit den Hattrick perfekt. Die Partie war damit entschieden, doch Irnfritz zeigte Moral und konnte in der 87. Minute noch den Ehrentreffer erzielen. Pavel Chalupa gelang ein sehenswerter Schuss aus etwa 22 Metern, der unhaltbar im Kreuzeck landete und für den 4:1-Endstand sorgte.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte der SV Waldhausen, durch Zeitspiel den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten und den klaren Sieg über die Zeit zu bringen. Nach insgesamt 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und die Waldhausener konnten einen verdienten Heimsieg feiern.

Der SV Waldhausen zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und konnte sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und die herausragende individuelle Klasse von Daniel Gutmann gegen den TSV Irnfritz durchsetzen. Die Gäste hatten trotz einiger guter Ansätze letztlich keine Chance gegen die spielerisch und taktisch überlegenen Hausherren.

1. Klasse Waldviertel: Waldhausen : Irnfritz - 4:1 (2:0)

87 Pavel Chalupa 4:1

75 Daniel Gutmann 4:0

65 Timotej Balaz 3:0

38 Daniel Gutmann 2:0

19 Daniel Gutmann 1:0

