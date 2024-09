USC Hartl Haus triumphiert mit 4:0 gegen TSV Irnfritz

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 13:30

Der USC Hartl Haus hat einen deutlichen 4:0-Sieg gegen den TSV Irnfritz errungen. Die Begegnung der 1. Klasse Waldviertel in der sechsten Runde wurde von Anfang an von den Gästen dominiert. Mit einer überzeugenden Leistung sicherte sich der Sportclub Hartl Haus Echsenbach drei Punkte und setzte sich gegen die Gastgeber durch, die zeitweise in Unterzahl agieren mussten.

Frühe Führung und hitzige erste Halbzeit

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag für den USC Hartl Haus. Bereits in der achten Minute gelang Krystof Kadlec der erste Treffer der Partie. Nach einem Abwehrfehler der Irnfritzer nutzte Kadlec die Chance und verwandelte den Ball wunderschön ins linke Kreuzeck. Die frühe Führung setzte den Gastgeber unter Druck und brachte Unruhe ins Spiel des TSV Irnfritz.

In der 19. Minute gerieten Pöhn Steff und Krystof Kadlec aneinander, als Pöhn unabsichtlich aus zwei Metern auf den Kopf von Kadlec klärte. Nur eine Minute später vergab Doci eine große Chance für die Irnfritzer, als er alleine vor dem leeren Tor scheiterte und der gegnerische Torwart heldenhaft parierte. Trotz dieser Möglichkeiten blieb das Spiel zugunsten der Gäste aus Echsenbach, die sich weiterhin aggressiv zeigten.

Die Ereignisse überschlagen sich kurz vor der Halbzeitpause. In der 45. Minute sah Lukas Pöhn nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Krystof Kadlec durch einen umstrittenen Elfmeter das 2:0 für den USC Hartl Haus.

Dominanz der Gäste in der zweiten Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit verstärkte der USC Hartl Haus den Druck auf den TSV Irnfritz. In der 57. Minute traf Ahmed Ali Ayyan zum 3:0 für die Gäste.

Nur eine Minute später legte Jakub Vavrina nach und erzielte das 4:0 für den Sportclub Hartl Haus Echsenbach. Er verwandelte einen Freistoß ins linke untere Eck.

In der 85. Minute vergab Isak einen Elfmeter für den TSV Irnfritz, was die Chancen auf eine Aufholjagd endgültig zunichtemachte. Die restliche Spielzeit verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse.

Somit endete das Spiel mit einem deutlichen 4:0-Sieg für den USC Hartl Haus. Die Gäste sicherten sich damit drei wichtige Punkte und festigten ihre Position in der Tabelle, während der TSV Irnfritz die Niederlage verdauen muss.

1. Klasse Waldviertel: Irnfritz : USC Hartl Haus - 0:4 (0:1)

57 Ahmed Ali Ayyan 0:4

57 Jakub Vavrina 0:3

46 Krystof Kadlec 0:2

8 Krystof Kadlec 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.