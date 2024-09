USV Gastern dominiert 1. SV Vitis mit klarem 4:0-Sieg

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 23:33

Der USV Gastern setzte sich in der 6. Runde der 1. Klasse Waldviertel (NÖ) eindrucksvoll mit 4:0 gegen den 1. SV Vitis durch. Bereits zur Halbzeit führte der Union Sportverein Gastern mit 1:0 und baute die Führung in der zweiten Hälfte souverän aus. Besonders hervorzuheben ist Michael Polt, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrug. Das Spiel war geprägt von klaren Chancen für die Gastgeber und einem kämpferischen, aber letztlich unterlegenen Gegner.

Verhaltener Beginn und erste Führung für USV Gastern

Das Spiel zwischen dem USV Gastern und dem 1. SV Vitis begann ruhig, und die ersten Minuten boten wenig Aufregung. Auch in der Folgezeit tat sich zunächst wenig, und die Kommentare spiegelten die allgemeine Spielverlauf wider. In der 22. Minute verzeichnete der 1. SV Vitis einen schwachen Abschluss, der keinerlei Gefahr für den USV Gastern darstellte.

Erst in der 33. Minute gelang dem Union Sportverein Gastern der Durchbruch. Daniel Fasching nutzte seine Gelegenheit und traf souverän zum 1:0. Der Treffer war ein wichtiger Moment für die Heimmannschaft und brachte sie in eine komfortable Position. Kurz darauf, in der 37. Minute, fand sich Fasching erneut in einer aussichtsreichen Position vor dem Tor wieder, konnte aber nicht erneut einnetzen.

USV Gastern baut Führung aus und dominiert das Spiel

Die zweite Halbzeit begann furios für den USV Gastern. Bereits in der 48. Minute baute Jakub Sipek die Führung auf 2:0 aus. Der Treffer verstärkte die Dominanz des Union Sportvereins Gastern und setzte den 1. SV Vitis weiter unter Druck. Trotz einiger Bemühungen der Gäste, unter anderem durch einen Freistoß in der 61. Minute, blieb der Torwart des USV Gasterns sicher und hielt den Kasten sauber.

Der USV Gastern zeigte sich weiterhin in Torlaune. In der 66. Minute traf Michael Polt zum 3:0 und machte damit die Vorentscheidung perfekt. Sein zweites Tor erzielte er in der 78. Minute, als er erneut zuschlug und den Endstand von 4:0 herstellte. Der 1. SV Vitis hatte in der Schlussphase des Spiels noch eine Ecke in der 86. Minute, die jedoch keine Gefahr brachte.

Schließlich endete das Spiel in der 90. Minute mit einem klaren 4:0-Sieg für den USV Gastern. Der Union Sportverein Gastern konnte sich über einen verdienten Heimsieg freuen und wichtige Punkte in der 1. Klasse Waldviertel (NÖ) sammeln.

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern : Vitis - 4:0 (1:0)

78 Michael Polt 4:0

66 Michael Polt 3:0

48 Jakub Sipek 2:0

33 Daniel Fasching 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.