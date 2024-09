Überlegener Sieg: ESV Schwarzenau dominiert USV Gastern mit 3:0

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 12:07

In einem einseitigen Duell der 1. Klasse Waldviertel konnte der ESV Schwarzenau einen deutlichen 3:0-Sieg gegen den USV Gastern einfahren. Bereits in der ersten Hälfte erzielte der Eisenbahnersportverein Schwarzenau alle drei Tore und stellte damit die Weichen frühzeitig auf Sieg. Der Union Sportverein Gastern fand hingegen nie wirklich ins Spiel und musste zudem eine rote Karte verkraften.

Früher Doppelschlag von Schwarzenau

Die Partie begann temporeich, und die Gastgeber von ESV Schwarzenau setzten sofort auf Angriff. Schon in der 9. Minute gelang ihnen der erste Treffer: Michael Bauer nutzte eine frühe Chance und brachte den Ball im Netz unter, wodurch die Schwarzenauer mit 1:0 in Führung gingen. Dieser frühe Erfolg gab dem Team zusätzliches Selbstvertrauen, was sich nur wenige Minuten später erneut auszahlen sollte.

Bereits in der 12. Minute erhöhte Dominik Koller auf 2:0 für den ESV Schwarzenau. Die Defensivabteilung von USV Gastern wirkte in dieser Phase des Spiels völlig überfordert und fand keine Mittel gegen die anstürmenden Gastgeber. Mit einer komfortablen Zwei-Tore-Führung im Rücken kontrollierte der Eisenbahnersportverein Schwarzenau das Spielgeschehen nach Belieben.

Merkl setzt den Schlusspunkt

In der 28. Minute sorgte Lukas Merkl schließlich für die Vorentscheidung. Mit einem präzisen Abschluss markierte er das 3:0 für die Schwarzenauer. Dieses Tor besiegelte nicht nur den Spielverlauf, sondern brach auch endgültig den Widerstand des Union Sportverein Gastern. Von diesem Rückschlag erholten sich die Gäste nicht mehr.

Das Spielgeschehen verschlechterte sich weiter für den USV Gastern, als Patrik Stark in der 32. Minute die rote Karte sah. In Unterzahl waren die Gäste nun völlig chancenlos und konnten dem Druck der Gastgeber kaum noch standhalten. Die restliche Spielzeit verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Der ESV Schwarzenau verwaltete die komfortable Führung souverän und ließ den Gegner zu keiner Zeit ins Spiel kommen.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand das klare 3:0 zugunsten der Gastgeber fest. Mit diesem überzeugenden Sieg untermauert der Eisenbahnersportverein Schwarzenau seine Ambitionen in der Liga und sammelt wichtige Punkte in der 1. Klasse Waldviertel.

1. Klasse Waldviertel: Schwarzenau : USV Gastern - 3:0 (3:0)

28 Lukas Merkl 3:0

12 Dominik Koller 2:0

9 Michael Bauer 1:0

