SCU Koller Nondorf siegt klar gegen Kautzen

Spielberichte

In der 8. Runde der 1. Klasse Waldviertel setzte sich der SCU Koller Nondorf mit einem überzeugenden 2:0-Sieg gegen den USV Kautzen durch. Die Nondorfer zeigten von Beginn an ihre spielerische Überlegenheit und nutzten ihre Chancen effektiv. Besonders bemerkenswert war der Auftritt von Benjamin Steininger, der sowohl als Vorbereiter als auch als Torschütze glänzte. Trotz einer Gelb-Roten Karte gelang es dem Sportclub Nondorf, die Führung souverän zu verteidigen und das Spiel ohne Gegentor zu beenden.

Frühe Führung durch geschickte Spielzüge

Die Gastgeber dominierten von Beginn an das Geschehen auf dem Platz. Bereits in der 12. Minute zeigte sich, dass der SCU die Kontrolle über das Spiel hatte, als er mehrere Chancen herausspielte. In der 16. Minute wurde diese Überlegenheit erstmals in Zählbares umgemünzt: Klemens Forstner verwertete einen scharf in die Mitte gespielten Freistoß von Benjamin Steininger mit einem präzisen Abschluss zur 1:0-Führung. Der frühe Treffer gab den Nondorfern zusätzliche Sicherheit und sie setzten Kautzen weiter unter Druck.

In der 26. Minute hatte Matej Riha die Möglichkeit, die Führung auszubauen, scheiterte jedoch mit einem Schuss an die Stange. Nur eine Minute später bekamen die Nondorfer die Chance, vom Elfmeterpunkt aus zu erhöhen. Benjamin Steininger trat an und verwandelte souverän ins linke Eck zum 2:0. Dieser Doppelschlag unterstrich die Dominanz der Gastgeber und ließ die Gäste aus Kautzen in der ersten Halbzeit kaum zur Entfaltung kommen.

Hitzige zweite Halbzeit mit Platzverweisen

Die zweite Halbzeit begann mit einer brenzligen Situation für den SCU Nondorf. Alexander Bruckner wurde nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Diese Unterzahl schien jedoch keinen großen Einfluss auf das Spiel der Nondorfer zu haben. Sie hielten den Ball geschickt in den eigenen Reihen und ließen die Kautzener kaum zu nennenswerten Chancen kommen.

In der 52. und 56. Minute hatte Julian Weissensteiner zwei weitere gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen, doch sowohl sein Schuss als auch ein spektakulärer Fernschuss verfehlten das Ziel. Die Defensive der Nondorfer stand weiterhin sicher und ließ den Gästen keine Räume zur Entfaltung.

In den Schlussminuten der Partie sah auch Kautzens Roland Weiss die Gelb-Rote Karte nach einem Foulspiel. Der Schlusspfiff ertönte nach 92 Minuten, und der SCU Koller Nondorf konnte sich über einen verdienten 2:0-Heimsieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Dom32 (1300 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Dom32 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.