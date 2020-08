Sindlgruber mit Doppelpack - Großsiegharts feiert Auftakt nach Maß

Details Sonntag, 23. August 2020 12:44

Im bisher letzten Duell dieser beiden Teams, welches im September 2019 stattfand, hatte der USV Gastern das bessere Ende für sich und siegte mit 2:1. Knapp ein Jahr später stand man sich nun wieder gegenüber. Diesmal sollte es anders laufen - der SV Großsiegharts ging als 3:1-Sieger vom Platz. Das Spiel war knapper, als es hätte sein müssen. Die Mayrhofer-Elf zeigte furiose erste 45 Minuten und vergab zahlreiche Großchancen. Zu Beginn der zweiten Hälfte hätte sich dies beinahe gerächt.

Die Hausherren legten vor dem heimischen Publikum stürmisch los und waren deutlich feldüberlegen. Immer wieder kombinierte man sich sehenswert durch die Reihen der Gäste. Diese spielerische Überlegenheit drückte sich auch in Torchancen aus. Nicht weniger als sechs hochkarätige Gelegenheiten vergab man in den ersten 30 Minuten. Beinahe hätte sich eine alte Fußballerweisheit bewahrheitet: "Die Tore, die man nicht schießt, bekommt man." Denn danach wachten auch die Gäste auf und kamen ihrerseits zu Möglichkeiten. Die beste davon vergab man in Minute 35. Doch die knapp 200 Zuseher im Waldstadtion zu Großsiegharts sollten noch in der ersten Hälfte ein Tor bejubeln können. In Minute 41 stieg Sturmtank Tomas Birma nach einem Freistoß am höchsten und köpfte zur Führung für die Hausherren ein. Kurz danach pfiff Schiedsrichter Karl Walzer zur Halbzeit.

Gastern kommt auf und kann Überlegenheit nicht nutzen

In der zweiten Spielhälfte zeigte sich zunächst ein gänzlich anderes Bild. Die Gäste agierten nun druckvoll und konnte das Heft des Handelns an sich reißen. Die Dangl-Elf zeigte sich nun wesentlich giftiger und aggressiver als noch in Hälfte eins. Nach 63 Minuten münzte man diese Überlegenheit auch in Tore um. Nach einem Gestocher im Strafraum stand Fabian Eichler goldrichtig und bugsierte das Leder mit einem herrlichen Seitfallzieher in die Maschen. Danach schien es, würde sich das Blatt endgültig wenden. Gastern drückte auf das 2:1, konnte sich aber keinen entscheidenden Chancen erarbeiten.

In den letzten 15 Minuten waren wieder die Hausherren am Drücker und erspielten sich einige gute Gelegenheiten. Eine davon nützte Andre Sindlgruber in der 80. Minute zum umjubelten 2:1-Führungstreffer für Großsiegharts. Gresten machte danach auf und warf alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu schaffen. Zwei Minuten vor dem Ende fing man sich dadurch einen Konter ein, den erneut Andre Sindlgruber zum 3:1 abschloss. Dabei blieb es auch bis zum Schlusspfiff. Unter dem Strich geht der Sieg für Großsiegharts in Ordnung, aufgrund der vielen Möglichkeiten hätte man das Spiel bereits in Hälfte eins entscheiden können.

Stimme zum Spiel:

Stephan Mayrhofer (Trainer Großsiegharts): "Mit unserer Leistung kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Wir haben ein junges Team, das manchmal noch zwei Gesichter zeigt. Ich muss den Jungs für ihre moralisch starke Leistung ein Kompliment machen."

