USV Dobersberg holt Remis gegen SV Weitra

Details Montag, 11. Oktober 2021 03:35

1. Klasse Waldviertel: Der SV Weitra kam im Gastspiel beim USV Dobersberg trotz Favoritenrolle nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Weitra gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der SV Weitra der Favoritenrolle vor rund 180 Zuschauern nicht gerecht wurde.

Kurz nach dem Beginn der Partie gab es bereits einen Elfmeter. Michael Walter brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des Gasts über die Linie (9.). Leo Weissensteiner versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Weitra (33.) Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gastgeber mit Moral

Für das erste Tor von Dobersberg war Michael Schmitmaier verantwortlich, der in der 65. Minute das 1:2 besorgte. In der 74. Minute gelang dem Tabellenletzten, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch David Longin. Mit dem Schlusspfiff beendete der Schiedsrichter den schwachen zweiten Durchgang von Weitra, in dem der USV Raika Dobersberg sich ein Unentschieden erkämpft hatte.

Der USV Dobersberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Heimmannschaft. Von 15 möglichen Zählern holte man nur einen.

Beim SV Weitra präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Der SV Weitra holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Der Teilerfolg brachte keine tabellarische Verbesserung mit sich. Weitra liegt nun auf Platz zehn. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der SV Weitra momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SV Weitra noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Während Dobersberg am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) beim FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein gastiert, duelliert sich Weitra zeitgleich mit dem SV Windigsteig.

1. Klasse Waldviertel: USV Raika Dobersberg – SV Weitra, 2:2 (0:2)

9 Michael Walter 0:1

33 Leo Weissensteiner 0:2

65 Michael Schmitmaier 1:2

74 David Longin 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!