Weitras Gattringer erledigt Windigsteig

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:33

1. Klasse Waldviertel: Nach der Auswärtspartie gegen den SV Weitra stand der SV Windigsteig mit leeren Händen da. Der SV Weitra gewann vor etwa 120 Besuchern 4:1. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Weitra wusste zu überraschen.

In Minute fünf hatten die Gastgeber durch Popelka ihre erste Torchance. Michael Hobiger brachte die Heimmannschaft dann in der sechsten Minute nach vorn. In Topform präsentierte sich Daniel Gattringer, der einen lupenreinen Hattrick markierte (8./28., EM und 34.) und Windigsteig einen schweren Schlag versetzte. Für das 1:4 der Gäste zeichnete Petr Liska mit einem Schuss ins lange Eck verantwortlich (37.). In Halbzeit zwei plätscherte das Spiel nur noch dahin. Patrick Polly sah nach 78 Minuten die Gelb-Rote Karte. Obwohl dem SV Weitra nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Windigsteig zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:1.

Gattringer der Mann des Tages

Der SV Weitra ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Die Offensivabteilung von Weitra funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 27-mal zu. Der SV Weitra verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Windigsteig holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der SV Windigsteig hat elf Zähler auf dem Konto und steht auf Rang elf. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Windigsteig derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für den SV Windigsteig bereits drei Spiele zurück.

Der SV Weitra tritt am kommenden Samstag beim USV Kautzen an, Windigsteig empfängt am selben Tag den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein.

1. Klasse Waldviertel: SV Weitra – SV Windigsteig, 4:1 (4:1)

6 Michael Hobiger 1:0

8 Daniel Gattringer 2:0

28 Daniel Gattringer 3:0

34 Daniel Gattringer 4:0

37 Petr Liska 4:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!