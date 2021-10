Raxendorf gewinnt Top-Spiel gegen Vitis

Details Samstag, 23. Oktober 2021 02:42

1. Klasse Waldviertel: Der USV Raxendorf verpasste dem 1. SV Appel Vitis einen Dämpfer und siegte mit 2:0 gegen den Tabellenführer. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Raxendorf vor rund 150 Fans die Nase vorn.

Tobias Geyer brachte sein Team in der 33. Minute nach vorn. Sein Schuss aus gut 16 Metern landete unhaltbar im Kreuzeck. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der USV Raxendorf, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Lukas Weigl schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (66.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Raxendorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Titelrennen wieder spannend

Mit dem Erfolg macht es sich der USV Raxendorf weiter in der Aufstiegsregion bequem. Die Offensivabteilung von Raxendorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 27-mal zu. Die Saison des USV Raxendorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief Raxendorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den 1. SV Vitis 25 Zähler zu Buche. Die Gäste bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag trifft der USV Raxendorf auf den USC Jungwirth Rappottenstein, Vitis spielt tags zuvor gegen den USV Raika Dobersberg.

1. Klasse Waldviertel: USV Raxendorf – 1. SV Appel Vitis, 2:0 (1:0)

33 Tobias Geyer 1:0

66 Lukas Weigl 2:0

