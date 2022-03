Packendes Duell zwischen Gastern und Heidenreichstein

Details Sonntag, 27. März 2022 00:00

1. Klasse Waldviertel: Das Spiel vom Samstag zwischen dem USV Gastern und dem FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein endete vor rund 170 Zuschauern mit einem 4:4-Remis. Der USV Gastern zog sich gegen Heidenreichstein achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte Gastern bei Heidenreichst. die volle Punktzahl eingefahren (6:2).

Für das erste Tor sorgte Lukas Adam. In der 16. Minute traf der Spieler des USV Gastern ins Schwarze. Komfortabel war die Pausenführung der Heimmannschaft nicht, aber immerhin ging der USV Gastern mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Für das erste Tor des FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein war Radim Koutny verantwortlich, der in der 52. Minute mit einem Freistoß-Treffer das 1:1 besorgte. Gasterns Philipp Biedermann brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (54.). Der USV Gastern führte durch ein Tor von Jürgen Höbinger kurz darauf sogar das 3:1 herbei (58.). Oliver Flicker verkürzte für Heidenreichstein später in der 69. Minute auf 2:3.

Zwei Treffer in der Nachspielzeit

Dann begann die turbulente Schlussphase dieses Spiels. Lukas Flicker beförderte das Leder zum 3:3 des Gasts in die Maschen (83.). Was ist schlimmer als ein Eigentor? Durch ein Eigentor in der Nachspielzeit in Rückstand zu geraten. Unglücksrabe Laurin Sowa gelang dieses Kunststück und brachte den USV Gastern damit kurz vor dem Abpfiff in Führung (93.). Doch Koutny, der in der 95. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den 4:4-Ausgleich. Am Ende stand es zwischen Gastern und Heidenreichst. pari.

Beim USV Gastern präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Ein Punkt reichte dem USV Gastern, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 18 Punkten steht Gastern auf Platz sieben. Der USV Gastern verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

Sicherlich ist das Ergebnis für den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein nicht zufriedenstellend. Aber zumindest sprang man vorübergehend auf Rang eins. Neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Heidenreichstein momentan auf dem Konto. Heidenreichst. blieb auch im neunten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von acht Siegen nicht aus.

Am Sonntag muss der USV Gastern beim USC Sparkasse Litschau ran, zeitgleich wird der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein von der SG Brand/Nagelberg in Empfang genommen.

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern – FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein, 4:4 (1:0)

95 Radim Koutny 4:4

93 Eigentor durch Laurin Sowa 4:3

83 Lukas Flicker 3:3

69 Oliver Flicker 3:2

58 Juergen Hoebinger 3:1

54 Philipp Biedermann 2:1

52 Radim Koutny 1:1

16 Lukas Adam 1:0