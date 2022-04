SV Weitra verliert Spitzenspiel gegen 1. SV Vitis

Details Samstag, 02. April 2022 10:57

1. Klasse Waldviertel: 120 Besucher sahen das Spiel der 15. Runde in Vitis. Die Differenz von einem Treffer brachte dem 1. SV Vitis gegen den SV Weitra den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Vitis. Die Gastgeber waren im Hinspiel gegen Weitra in allen Belangen überlegen gewesen und hatten einen 4:0-Sieg eingefahren.

Jiri Havelka brachte dem SV Weitra nach 21 Minuten die 1:0-Führung. Das 1:1 des 1. SV Appel Vitis bejubelte Jan Urbanek (38.). Bevor es in die Pause ging, hatte Raphael Binder noch das 2:1 des 1. SV Vitis parat (40.). Obwohl Vitis nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Weitra zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Vitis weiter im Titelrennen

Nach 14 absolvierten Spielen stockte der 1. SV Appel Vitis sein Punktekonto bereits auf 32 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Prunkstück des 1. SV Vitis ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Vitis knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der 1. SV Appel Vitis zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der 1. SV Vitis konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit 21 Zählern aus 15 Spielen steht Weitra momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Vitis zum FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein, zeitgleich empfängt der SV Weitra den USC Jungwirth Rappottenstein.

1. Klasse Waldviertel: 1. SV Appel Vitis – SV Weitra, 2:1 (2:1)

40 Raphael Binder 2:1

38 Jan Urbanek 1:1

21 Jiri Havelka 0:1