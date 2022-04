Heidenreichstein holt Big Points gegen Vitis

Details Sonntag, 10. April 2022 01:48

1. Klasse Waldviertel: Um die 150 Zuschauer wollten sich das Spitzenspiel der 16. Runde nicht entgehen lassen. Für den 1. SV Appel Vitis endete das Auswärtsspiel gegen den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein erfolglos. Die Gastgeber gewannen 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Heidenreichstein die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der 1. SV Vitis einen 2:0-Heimerfolg gegen Heidenreichst. verbucht.

Lukas Flicker machte in der 22. Minute das 1:0 des FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein perfekt. Die Partie war für beide Mannschaften kein Spaziergang. Zur Pause wusste Heidenreichstein aber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Jan Urbanek schoss für Vitis in der 65. Minute das erste Tor und glich mit seinem Freistoß-Treffer zum 1:1 aus. Ondrej Berky war zur Stelle und markierte das 2:1 von Heidenreichstein (69.). Kurz darauf vergaben die Gastgeber die Vorentscheidung. Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein baute die Führung aber in der Nachspielzeit aus, als Tomas Beranek in der 92. Minute zum 3:1 traf. Am Ende verbuchte Heidenreichstein gegen den 1. SV Appel Vitis die maximale Punkteausbeute.

Dreikampf um den Titel

Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der Heidenreichstein ungeschlagen ist.

Der 1. SV Vitis holte auswärts bisher nur zehn Zähler. In den letzten fünf Begegnungen holten die Gäste insgesamt nur sieben Zähler.

Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein ist jetzt mit 32 Zählern punktgleich mit Vitis, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 28:22 auf dem dritten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist Heidenreichstein zum USC Jungwirth Rappottenstein, zeitgleich empfängt der 1. SV Appel Vitis die SG Brand/Nagelberg.

1. Klasse Waldviertel: FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein – 1. SV Appel Vitis, 3:1 (1:0)

92 Tomas Beranek 3:1

69 Ondrej Berky 2:1

65 Jan Urbanek 1:1

22 Lukas Flicker 1:0