USC Litschau untermauert Heimstärke auch gegen Kautzen

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:47

1. Klasse Waldviertel: Nach der Auswärtspartie gegen den USC Litschau stand der USV Kautzen mit leeren Händen da. Der USC Sparkasse Litschau siegte vor rund 100 Besuchern mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USC Litschau die Nase vorn. Im Hinspiel hatte sich das Heimteam als keine große Hürde erwiesen und mit 2:5 verloren.

Die ersten 20 Minuten gehörten den Gastgebern, die einige Chancen vorfanden. Das 1:0 des USC Sparkasse Litschau stellte Sebastian Jungbauer sicher (22.). Für das erste Tor von Kautzen war Ondrej Tomovic verantwortlich, der in der 32. Minute das 1:1 besorgte. Kurz vor der Pause traf Benjamin Hofbauer für den USC Litschau (40.) zur neuerlichen Führung. Die Pausenführung des USC Sparkasse Litschau fiel knapp aus. Der USC Litschau musste den Treffer von Benedikt Bauer zum 2:2 hinnehmen (50.). Ondrej Sourek köpfte in der 57. Minute das 3:2 des USC Sparkasse Litschau, nach Flanke von Jürgen Hackl. In der 65. Minute brachte Daniel Kavka das Netz für den USC Litschau zum Zappeln und erhöhte durch die Beine des Keepers auf 4:2. Am Ende stand der USC Sparkasse Litschau als Sieger da und behielt mit dem 4:2 die drei Punkte verdient zu Hause.

Litschau nun auf Platz vier

Beim USC Litschau präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Acht Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat der USC Sparkasse Litschau momentan auf dem Konto.

Der USV Kautzen holte auswärts bisher nur drei Zähler. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Kautzen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der USC Litschau setzte sich mit diesem Sieg vom USV Kautzen ab und belegt nun mit 30 Punkten den vierten Rang, während Kautzen weiterhin 26 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Während der USC Sparkasse Litschau am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Weitra gastiert, duelliert sich der USV Kautzen zeitgleich mit dem USV Raxendorf.

