Klatsche gegen St. Martin: Großsiegharts bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:22

1. Klasse Waldviertel: Der SC St. Martin erteilte dem SV Großsiegharts vor etwa 80 Besuchern eine Lehrstunde und gewann mit 8:0. Der SC St. Martin ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Großsiegharts einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften mit Toren gegeizt und trennten sich torlos.

Mit einem schnellen Hattrick (11./14./18.) zum 3:0 schockte David Capek den SV Großsiegharts. Für den nächsten Erfolgsmoment von St. Martin sorgte Daniel Krejdl (24.), ehe Martin Hobbiger das 5:0 markierte (37.). Großsiegharts gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter dem SC St. Martin zurück lag. Der SC St. Martin zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Petr Bartejs (57./89.) und Hobbiger (84., Elfmeter) drei weitere Treffer. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem das Heimteam bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Großsiegharts bleibt auf einem Abstiegsrang

In der Schlussphase der Saison befindet sich St. Martin in der Tabelle über dem ominösen Strich. Acht Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat der SC St. Martin momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate des SC St. Martin konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Der SV Großsiegharts ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Gast bisher ein. Kurz vor Saisonende steht Großsiegharts mit 16 Punkten auf Platz 13. Mit nur 29 Treffern stellt der SV Großsiegharts den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Waldviertel. Großsiegharts kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Der SV Großsiegharts musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten elf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Kommende Woche tritt St. Martin beim USV Gastern an (Sonntag, 17:30 Uhr), parallel genießt Großsiegharts Heimrecht gegen den SC Pfaffenschlag.

1. Klasse Waldviertel: SC St. Martin – SV Großsiegharts, 8:0 (5:0)

89 Petr Bartejs 8:0

84 Martin Hobbiger 7:0

57 Petr Bartejs 6:0

37 Martin Hobbiger 5:0

24 Daniel Krejdl 4:0

18 David Capek 3:0

14 David Capek 2:0

11 David Capek 1:0