Nach Sieg beim USC Rappottenstein: USC Sparkasse Litschau im Aufwärtstrend

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:00

1. Klasse Waldviertel: Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck ging es für den USC Sparkasse Litschau vom Auswärtsmatch beim USC Jungwirth Rappottenstein in Richtung Heimat. Der USC Litschau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte vor knapp 90 Besuchern gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit den Gästen seinen Sieger gefunden.

Der USC Sparkasse Litschau geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Martin Pulec das schnelle 1:0 für den USC Rappottenstein erzielte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Ondrej Sourek den Ausgleich (10.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Das 2:1 des USC Litschau stellte Stefan Bartl sicher (60.). Rappottensteins Trainer Mario Huber war mit der Schiri-Leistung nicht allzu zufrieden und sah wegen seiner Kritik binnen einer Minuten zweimal Gelb (65.). Kurz vor Ultimo war noch Vit Brabec vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des USC Sparkasse Litschau verantwortlich (84.). Schlussendlich reklamierte der USC Litschau einen Sieg in der Fremde für sich und wies Rappottenstein in die Schranken.

Litschau wahrt minimale Titelchance

Beim USC Jungwirth Rappottenstein präsentierte sich die Abwehr angesichts 53 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (54). Die Heimmannschaft befindet sich mit 35 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der USC Sparkasse Litschau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der USC Litschau kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon sechs Spiele zurück.

Kommende Woche tritt der USC Rappottenstein beim USV Raxendorf an (Sonntag, 17:30 Uhr), parallel genießt der USC Sparkasse Litschau Heimrecht gegen den SV Großsiegharts.

1. Klasse Waldviertel: USC Jungwirth Rappottenstein – USC Sparkasse Litschau, 1:3 (1:1)

84 Vit Brabec 1:3

60 Stefan Bartl 1:2

10 Ondrej Sourek 1:1

7 Martin Pulec 1:0