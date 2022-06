Der 1. SV Vitis besiegt Windigsteig nur knapp

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:33

1. Klasse Waldviertel: Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor der SV Windigsteig 1:2 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Der Gast erlitt gegen den 1. SV Appel Vitis vor rund 150 Zuschauern erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte der 1. SV Vitis bei Windigsteig triumphiert und einen 1:0-Sieg für sich beansprucht.

In der Anfangsphase hatten beide Teams ihre Chancen. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Julian Eigner, nach einem Eckball, das verdiente 1:0 für Vitis (41.). Das Heimteam hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Auch im zweiten Spielabschnitt stand vor allem Windigsteigs Keeper Stefan Fleischhacker im Mittelpunkt des Geschehens und konnte sich zahlreich auszeichnen. Doch Jan Bulusek beförderte das Leder, nach einer flachen Hereingabe, zum 1:1 des SV Windigsteig in die Maschen (52.). Tobias Wallner wurde zum Helden des Spiels, als er den 1. SV Appel Vitis mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (87.) doch noch in Front brachte. Zum Schluss feierte der 1. SV Vitis einen dreifachen Punktgewinn gegen Windigsteig.

Später Wallner-Siegtreffer

Über weite Strecken der Saison zeigte Vitis große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Der 1. SV Appel Vitis stellte in dieser Saison die beste Hintermannschaft der 1. Klasse Waldviertel und kassierte lediglich 33 Gegentreffer. Der 1. SV Vitis weist mit 15 Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich Vitis sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach allen 26 Spielen steht der SV Windigsteig auf dem elften Tabellenplatz. Im Angriff von Windigsteig fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 37 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Verantwortlichen des SV Windigsteig werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal neun Siege und drei Remis brachte Windigsteig zustande. Demgegenüber stehen satte 14 Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SV Windigsteig nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

1. Klasse Waldviertel: 1. SV Appel Vitis – SV Windigsteig, 2:1 (1:0)

87 Tobias Wallner 2:1

52 Jan Bulusek 1:1

41 Julian Eigner 1:0