Erfolgreiche Aufholjagd des USV Gastern gegen Pfaffenschlag

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:48

1. Klasse Waldviertel: Rund 220 Zuschauer wollten das letzte Spiel der Saison sehen und wurden nicht enttäuscht. Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor der SC Pfaffenschlag 4:6 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem USV Gastern gefunden.

Lubos Pecka brachte Pfaffenschlag in der neunten Minute ins Hintertreffen. Mit einem schnellen Doppelpack binnen weniger Sekunden (11./11.) zum 2:1 schockte Jan Zila den USV Gastern und drehte das Spiel. Florian Kargl versenkte die Kugel zum 3:1 für den SC Pfaffenschlag (23.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Philipp Biedermann aus der Distanz mit dem 2:3 für Gastern zur Stelle (40.). Die Pausenführung von Pfaffenschlag fiel knapp aus. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Zila bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (59.). Der USV Gastern witterte seine Chance und Jürgen Höbinger schoss den Ball zum 3:4 ein (66.). Gregor Suchy glich nur wenig später sehenswert für die Heimmannschaft aus (68.). Lubos Pecka köpfte nach 79 Minuten die Hausherren sogar in Führung. Martin Jasansky stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand von 6:4 für den USV Gastern her (90.). Der SC Pfaffenschlag war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Zila-Dreierpack reichte nicht

Am Saisonende rangiert Gastern im unteren Mittelfeld des Tableaus. Der USV Gastern war in der 1. Klasse Waldviertel in diesem Jahr im Offensivbereich das Maß aller Dinge. Die außergewöhnliche Qualität demonstrierte der USV Gastern mit insgesamt 69 Saisontreffern auch im letzten Match des Fußballjahres. Was für Gastern bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und vier Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte der USV Gastern deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Pfaffenschlag hat den Kopf nicht mehr aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison verpassten die Gäste den Klassenerhalt. Mit dem dürftigen Torverhältnis von 39:75, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für den SC Pfaffenschlag eine enttäuschende Spielzeit vorüber. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Pfaffenschlag. Der SC Pfaffenschlag sammelte im Saisonverlauf gerade einmal vier Siege, sechs Remis und 16 Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Pfaffenschlag alles andere als zufrieden sein. Zwei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern – SC Pfaffenschlag, 6:4 (2:3)

90 Martin Jasansky 6:4

79 Lubos Pecka 5:4

68 Gregor Suchy 4:4

66 Juergen Hoebinger 3:4

59 Jan Zila 2:4

40 Philipp Biedermann 2:3

23 Florian Kargl 1:3

11 Jan Zila 1:2

11 Jan Zila 1:1

9 Lubos Pecka 1:0