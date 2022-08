USV Dobersberg krallt sich gegen Windigsteig die Tabellenspitze

Details Samstag, 27. August 2022 03:49

1. Klasse Waldviertel: Etwa 160 Zuschauer wollten das Spiel des SV Windigsteig gegen den USV Dobersberg sehen und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Der SV Windigsteig hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 3:4 lautete das Ergebnis gegen den USV Raika Dobersberg am Ende.

Der SV Windigsteig hatte die erste Möglichkeit. Nach einem weiten Einwurf konnte Dobersberg nur kurz klären. Daniel Telecican versuchte es dann aus der zweiten Reihe, knallte den Ball aber daneben. Die Heimelf machte weiter Druck und kam zu weitern guten Chancen. Doch nach und nach fanden auch die Gäste besser ins Spiel. Der USV Dobersberg ging durch einen Kopfballtreffer von Jaroslav Cech in der 21. Minute in Führung. Michael Schmitmaier beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (36.), nachdem er einen Stanglpass von Martin Rejmann verwertete. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Tore am laufenden Band

Die zweite Halbzeit begann eher zerfahren und ruppig. Petr Liska war es dann, der in der 58. Minute den Ball im Tor von Dobersberg unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Schmitmaier schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Nach einem Freistoß kam Schmitmaier völlig frei zum Kopfball und traf mit dem Kopf zum zweiten Mal. Windigsteigs Patrick Polly sah binnen zwei Minuten zweimal Gelb und musste unter die Dusche (58.). Daniel Lerch traf vom Elfmeterpunkt aus ins Kreuzeck und verkürzte für Windigsteig aber später in der 71. Minute wieder auf 2:3. David Longin erhöhte für den USV Raika Dobersberg <, nach einem Solo, auf 4:2 (77.). Es folgte der Anschlusstreffer für den SV Windigsteig – bereits der zweite für Liska. Nun stand es nur noch 3:4 (90.). Zum Schluss feierte der USV Dobersberg einen dreifachen Punktgewinn gegen das Schlusslicht.

Wann bekommt Windigsteig die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Dobersberg gerät man immer weiter in die Bredouille. Einen klassischen Fehlstart legte der SV Windigsteig hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USV Raika Dobersberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz.

Am kommenden Freitag tritt Windigsteig beim USC Jungwirth Rappottenstein an, während Dobersberg zwei Tage später den SV Weitra empfängt.

1. Klasse Waldviertel: SV Windigsteig – USV Raika Dobersberg, 3:4 (0:2)

90 Petr Liska 3:4

77 David Longin 2:4

71 Daniel Lerch 2:3

61 Michael Schmitmaier 1:3

58 Petr Liska 1:2

36 Michael Schmitmaier 0:2

21 Jaroslav Cech 0:1