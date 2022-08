Niederlage gegen Gastern: 1. SV Vitis verliert die Tabellenführung

Details Samstag, 27. August 2022 03:55

1. Klasse Waldviertel: Am Freitagabend kam es vor rund 200 Fußballfans zum Duell zwischen dem 1. SV Appel Vitis und dem USV Gastern. Der USV Gastern hat sich gegen den 1. SV Vitis mit 3:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Die Gäste machten von Beginn an Druck auf das Tor der Heimischen. Jakub Sipek brachte Vitis in der fünften Minute durch einen Heber über den Torhüter in Front. In der 21. Minute erzielte Nico Dangl aber das 1:1 für Gastern. Mit einem schnellen Doppelpack (23./25.) zum 3:1 schockte Martin Jasansky den 1. SV Appel Vitis. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Spiel binnen vier Minuten gedreht

Beim 1. SV Vitis präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage sind die Gastgeber auf Platz drei abgerutscht. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Vitis.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USV Gastern in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Am kommenden Freitag trifft der 1. SV Appel Vitis auf den USC Sparkasse Litschau (19:30 Uhr), der USV Gastern reist tags darauf zum SC St. Martin (16:30 Uhr).

1. Klasse Waldviertel: 1. SV Appel Vitis – USV Gastern, 1:3 (1:3)

25 Martin Jasansky 1:3

23 Martin Jasansky 1:2

21 Nico Dangl 1:1

5 Jakub Sipek 1:0