Dank Kropik: USC Rappottenstein holt Unentschieden gegen Windigsteig

Details Samstag, 03. September 2022 01:06

1. Klasse Waldviertel: Etwa 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 4. Runde zwischen dem USC Rappottenstein und dem SV Windigsteig nicht entgehen lassen. Das Spiel zwischen dem USC Jungwirth Rappottenstein und dem SV Windigsteig endete 2:2.

Die Gäste fanden bereits nach drei Minuten ihre erste Chance vor, doch Petr Liska vermochten das Runde nicht ins Eckige zu bringen. Acht Minuten waren gespielt als Rappottensteins Benjamin Wagner den Ball per Kopf über das Tor setzte. In Minute 18 jubelten die Gäste zu früh. Das vermeintliche 1:0 wurde wegen Abseits nicht anerkannt. nach 26 Minuten konnte der Schlusmman der Gastgeber einen Schuss von Windigsteigs Daniel Lerch noch an die Querlatte lenken. Das 1:0 in der 32. Minute brachte den USC Rappottenstein vermeintlich auf die Siegerstraße. Danie Böhm-Gundacker übernahm eine flache Hereingabe und versenkte den Ball neben der Stange. Ehe der Referee Emrah Koyuncu die Protagonisten zur Pause bat, traf Lukas Matyska per abgefälschtem Freistoß zum 1:1 zugunsten von Windigsteig (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Kropik köpft zum Ausgleich ein

Nach 50 Minuten konnte sich Rappottensteins Keeper Jakob Hammerl erneut auszeichnen und einen Matyska-Freistoß entschärfen. Petr Liska brachte dem SV Windigsteig dann aber nach 55 Minuten die 2:1-Führung. Ein weiter Freistoß in die Gefahrenzone wurde an die Querlatte gelenkt und Liska verwertete den Abpraller zur Führung. Für den späten Ausgleich war Stefan Kropik verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war und eine Flanke an der zweiten Stange per Kopf vergoldete. Am Ende stand es zwischen Rappottenstein und Windigsteig pari.

Der USC Jungwirth Rappottenstein findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ein Punkt reichte dem SV Windigsteig, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun einem Punkt stehen die Gäste auf Platz zwölf.

Am kommenden Sonntag trifft der USC Rappottenstein auf den USV Raika Dobersberg, der SV Windigsteig spielt tags zuvor gegen den USV Gastern.

1. Klasse Waldviertel: USC Jungwirth Rappottenstein – SV Windigsteig, 2:2 (1:1)

80 Stefan Kropik 2:2

55 Petr Liska 1:2

40 Lukas Matyska 1:1

32 Daniel Boehm-Gundacker 1:0