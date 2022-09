In letzter Sekunde: Sieg für Gastern beim SC St. Martin

Details Sonntag, 04. September 2022 01:32

1. Klasse Waldviertel: Am Samstag trafen sich in der 4. Runde der 1. Klasse Waldviertel der SC St. Martin und der USV Gastern. St. Martin und der USV Gastern boten den rund 100 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3.

Die Gäste starteten stark in dieses Spiel und St. Martin wirkte zunächst überfordert. Borislav Simic brachte Gastern in der 16. Minute in Front. Der SC St. Martin geriet deutlicher in Rückstand, als Jürgen Höbinger für den USV Gastern auf 2:0 erhöhte (22.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

In letzter Sekunde: Biedermann trifft zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber viel besser aus den Kabinen. David Capek schlug doppelt zu und glich damit für den SC St. Martin aus (50./59.). Nach 82 Minuten sah Gasterns Florian Marischka (Foul) die Rote Karte. Doch als alle schon auf den Schlusspfiff warteten, schlugen die Gäste zu. Philipp Biedermann ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. In der Nachspielzeit sahen Simon Premm (Gastern) und Chrsitopher Bruckner (St. Martin) die Gelb-Rote Karte. Am Ende verbuchte der USV Gastern gegen St. Martin einen Sieg.

Die bisherige Saisonbilanz des SC St. Martin bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Gastern bei.

Mit diesem Sieg zog der USV Gastern am SC St. Martin vorbei auf Platz fünf. Das Heimteam fiel auf die neunte Tabellenposition.

St. Martin stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim USC Sparkasse Litschau vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der USV Gastern den SV Windigsteig.

1. Klasse Waldviertel: SC St. Martin – USV Gastern, 2:3 (0:2)

93 Philipp Biedermann 2:3

59 David Capek 2:2

50 David Capek 1:2

22 Juergen Hoebinger 0:2

16 Borislav Simic 0:1