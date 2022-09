Nondorf gewinnt Torfestival beim USV Raxendorf

Details Sonntag, 11. September 2022 00:21

1. Klasse Waldviertel: Der USV Raxendorf und der SCU Koller Nondorf boten den rund 200 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer keine Tore. Nur Marcel Wallners (Nondorf) Gelb-Rote Karte nach 33 Minuten war ein Aufreger. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Patrik Gajan brachte Raxendorf aber dann in der 51. Minute in Front. Nondorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Alexander Prinz den 1:1-Ausgleich (53.). Patrik Nehoda versenkte die Kugel zum 2:1 (54.) für die Gäste. Für das 3:1 und 4:1 war Martin Vnoucek verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (56./75.). In Minute 77 waren die Gäste nur noch zu neunt. Josef Sacha sah ebenfalls Gelb-Rot. Eine starke Leistung zeigte Radomir Chylek, der sich mit einem Doppelpack für den USV Raxendorf beim Trainer empfahl (84./86.). Letzten Endes holte der SCU Koller Nondorf gegen die Heimmannschaft drei Zähler.

Aus Langweiler wird Spektakel

Bei Raxendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Der USV Raxendorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Nondorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Raxendorf auf den SV Weitra (19:30 Uhr), der SCU Koller Nondorf reist zur USV Brand-Nagelberg (16:00 Uhr).

1. Klasse Waldviertel: USV Raxendorf – SCU Koller Nondorf, 3:4 (0:0)

86 Radomir Chylek 3:4

84 Radomir Chylek 2:4

75 Martin Vnoucek 1:4

56 Martin Vnoucek 1:3

54 Patrik Nehoda 1:2

53 Alexander Prinz 1:1

51 Patrik Gajan 1:0