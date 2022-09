St. Martins Kluzak schnürt Doppelpack gegen den USC Litschau

Details Montag, 12. September 2022 00:01

1. Klasse Waldviertel: Mit 280 Zuschauern war das Waldstadion in Litschau gut besucht. Gegen den SC St. Martin holte sich der USC Litschau eine 1:3-Schlappe ab. St. Martin erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die erste halbe Stunde brachte zunächst keine Treffer. Fabian Raffetzeder stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 33 ins lange Eck traf und so mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause behielt der SC St. Martin die Nase knapp vorn. Das 1:1 des USC Sparkasse Litschau bejubelte Sebastian Jungbauer (70.), der alleine vor dem Tor eiskalt verwertete. Josef Kluzak glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SC St. Martin (76./90.). Schließlich strich St. Martin die Optimalausbeute gegen den USC Litschau ein.

Litschau bleibt weiter unten hängen

Der USC Sparkasse Litschau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Offensive des USC Litschau strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der USC Sparkasse Litschau bis jetzt erst sieben Treffer erzielte. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der USC Litschau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC St. Martin in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC St. Martin bei.

Am kommenden Samstag trifft der USC Sparkasse Litschau auf den SV Windigsteig, St. Martin spielt am selben Tag gegen den USV Kautzen.

1. Klasse Waldviertel: USC Sparkasse Litschau – SC St. Martin, 1:3 (0:1)

90 Josef Kluzak 1:3

76 Josef Kluzak 1:2

70 Sebastian Jungbauer 1:1

33 Fabian Raffetzeder 0:1