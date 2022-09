Peric sichert SC Hartl Haus das Remis gegen Vitis

Details Samstag, 17. September 2022 00:52

1. Klasse Waldviertel: Auf dem Papier hatte der 1. SV Vitis im Vorfeld der Partie gegen den SC Hartl Haus Echsenbach wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste der 1. SV Appel Vitis sich vor rund 200 Zuschauern jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Die Wetten standen zwar zugunsten von Vitis. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein.

Lukas Zivny brachte den Gastgebern nach zwölf Minuten die 1:0-Führung. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Jakub Vavrina per Freistoß-Treffer mit dem 1:1 für den SC Hartl Haus zur Stelle (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Das 2:1 des 1. SV Appel Vitis stellte Raphael Binder sicher (59.). Jovo Peric beförderte das Leder zum überraschenden 2:2 von Hartl Haus in die Maschen (82.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der 1. SV Vitis und der SC Hartl Haus Echsenbach schließlich mit einem Remis.

Erster Punkt für Hartl Haus

Bei Vitis präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Für den 1. SV Appel Vitis gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Ein Punkt reichte dem 1. SV Vitis, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun elf Punkten steht Vitis auf Platz zwei. Nur einmal gab sich der 1. SV Appel Vitis bisher geschlagen. Der 1. SV Vitis ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 18 Gegentreffern hat der SC Hartl Haus schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur vier Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 3,6 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert Hartl Haus das Tabellenende der 1. Klasse Waldviertel. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der SC Hartl Haus Echsenbach wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am nächsten Samstag reist Vitis zum SCU Koller Nondorf, zeitgleich empfängt der SC Hartl Haus den SC St. Martin.

1. Klasse Waldviertel: 1. SV Appel Vitis – SC Hartl Haus Echsenbach, 2:2 (1:1)

82 Jovo Peric 2:2

59 Raphael Binder 2:1

45 Jakub Vavrina 1:1

12 Lukas Zivny 1:0