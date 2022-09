Deutliche Pleite für Nondorf beim USV Brand-Nagelberg

Details Sonntag, 18. September 2022 00:24

1. Klasse Waldviertel: Rund 100 Besucher kamen in das Birkenstadion nach Brand. Mit 2:5 verlor der SCU Koller Nondorf am vergangenen Samstag deutlich gegen Brand-Nagelberg. Die USV Brand-Nagelberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Nondorf einen klaren Erfolg.

Die Heimelf begann stark underwischte einen Blitzstart ins Spiel. Khuslen Narangerel traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Julian Stubenvoll trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Für das erste Tor des SCU Koller Nondorf war Martin Vnoucek verantwortlich, der in der 37. Minute das 1:2 besorgte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Alexander Prinz das 2:2 für die Gäste (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Starke Schlussphase sorgte für den Heimsieg

Die USV Brand-Nagelberg drängte im Verlauf auf die Entscheidung – Pascal Kamhuber (82.), Karel Holzepl (86.) und Kevin Hofmann (88.) machten Nondorf den Garaus. Am Schluss siegte Brand-Nagelberg gegen den SCU Koller Nondorf.

Die USV Brand-Nagelberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Nondorf bei.

Brand-Nagelberg setzte sich mit diesem Sieg vom SCU Koller Nondorf ab und belegt nun mit 13 Punkten den zweiten Rang, während Nondorf weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft die USV Brand-Nagelberg auf den SV Weitra, der SCU Koller Nondorf spielt tags zuvor gegen den 1. SV Appel Vitis.

1. Klasse Waldviertel: USV Brand-Nagelberg – SCU Koller Nondorf, 5:2 (2:2)

88 Kevin Hofmann 5:2

86 Karel Holzepl 4:2

82 Pascal Kamhuber 3:2

45 Alexander Prinz 2:2

37 Martin Vnoucek 2:1

16 Julian Stubenvoll 2:0

6 Khuslen Narangerel 1:0