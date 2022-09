Schwarzenaus Merkl erledigt Raxendorf im Alleingang

Details Sonntag, 25. September 2022 00:33

1. Klasse Waldviertel: Rund 110 Besucher kamen nach Schwarzenau. Im Spiel des ESV Schwarzenau gegen Raxendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 5:4 zugunsten von Schwarzenau. Der ESV Schwarzenau wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

In den ersten zehn Minuten kamen beide Teams zu einer Möglichkeit. Lukas Merkl sorgte aber mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (11./26./45.) aus der Perspektive des Gastgebers. Dazwischen knallte Merkl noch einen Freistoß aus großer Distanz ans Aluminuim. Nach 35 Minuten rettete aber auch für die Heimischen der Querbalken. Der ESV Schwarzenau dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Merkl führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (58.). In der 63. Minute brachte Mathias Raidl das Netz für den USV Raxendorf zum Zappeln und verkürzte auf 4:1. Doppelschlag brachte neue Spannung: Radomir Chylek war vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle und markierte das 2:4 der Gäste (66.). Jakub Býma gelang nach 67 Minuten sogar das 4:3. Mit dem Tor zum 5:3 steuerte Merkl bereits seinen fünften Treffer an diesem Tag bei (76.). Mit dem 4:5 gelang Raidl ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (82.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Raxendorf deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der USV Raxendorf noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Offener Schlagabtausch: Nach 4:0 wurde es doch noch knapp

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Schwarzenau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des ESV Schwarzenau lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 23 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der ESV Schwarzenau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Schwarzenau vier Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Bei Raxendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Der USV Raxendorf nimmt mit zehn Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Raxendorf bei.

Der ESV Schwarzenau tritt kommenden Sonntag, um 15:30 Uhr, bei der USV Brand-Nagelberg an. Bereits einen Tag vorher reist der USV Raxendorf zum USV Raika Dobersberg. Anpfiff ist ebenfalls um 15:30 Uhr.

1. Klasse Waldviertel: ESV Schwarzenau – USV Raxendorf, 5:4 (3:0)

82 Mathias Raidl 5:4

76 Lukas Merkl 5:3

67 Jakub Býma 4:3

66 Radomir Chylek 4:2

63 Mathias Raidl 4:1

58 Lukas Merkl 4:0

45 Lukas Merkl 3:0

26 Lukas Merkl 2:0

11 Lukas Merkl 1:0