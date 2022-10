Punkteteilung im Kellerduell zwischen Windigsteig und Hartl Haus

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:52

1. Klasse Waldviertel: Im Spiel des SV Windigsteig gegen den SC Hartl Haus Echsenbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten vor rund 265 Zuschauern die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Die Heimelf nutzte einen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste und kam zur ersten Großchance im Spiel, doch Daniel Lerch schoß das Spielgerät über das Tor (9.). Alexander Scharf brachte den SC Hartl Haus dann in der 27. Minute mit einem Volley in Front. Nur vier Minuten später vergab Liska per Kopf den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jovo Peric den Vorsprung der Gäste nach einem Eckball auf 2:0 (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Elfer in letzter Minute rettet Punkt

Die Heimelf drängte auf den Anschluss. In der 64. Minute brachte Petr Liska den Ball im Netz von Hartl Haus unter zum 2:1. Nur etwa vier Minuten später erhöhten die Gäste aber den Vorsprung wieder. Tomas Lat versenkte die Kugel nach einem Konterangriff zum 3:1 (68.). Doch die Heimischen wollten sich noch nicht geschlagen geben. Johannes Meyer war zur Stelle und markierte per Kopf das 2:3 von Windigsteig (72.). Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Daniel Lerch mit seinem Elfmeter-Treffer aus der 90. Minute verantwortlich. Der SC Hartl Haus Echsenbach ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der SV Windigsteig noch ein Unentschieden.

Windigsteig muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Momentan besetzt der Gastgeber einen Abstiegsplatz. Mit 32 Toren fing sich der SV Windigsteig die meisten Gegentore in der 1. Klasse Waldviertel ein.

Der SC Hartl Haus findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Die Defensive von Hartl Haus muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 24-mal war dies der Fall.

Am nächsten Sonntag reist der SV Windigsteig zum SCU Koller Nondorf, zeitgleich empfängt der SC Hartl Haus den USC Jungwirth Rappottenstein.

1. Klasse Waldviertel: SV Windigsteig – SC Hartl Haus Echsenbach, 3:3 (0:2)

90 Daniel Lerch 3:3

72 Johannes Meyer 2:3

68 Tomas Lat 1:3

64 Petr Liska 1:2

42 Jovo Peric 0:2

27 Alexander Scharf 0:1