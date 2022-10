USC Rappottenstein verliert hoch gegen Kautzen

Details Montag, 03. Oktober 2022 00:09

1. Klasse Waldviertel: Vor etwa 70 Zuschauern traf der USC Rappottenstein am Sonntag auf den USV Kautzen. Der USV Kautzen führte den USC Jungwirth Rappottenstein nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 vor. Auf dem Papier ging Kautzen als Favorit ins Spiel gegen den USC Rappottenstein – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Rappottenstein geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Daniel Kainz das schnelle 1:0 für den USV Kautzen erzielte. Doppelpack für Kautzen: Nach seinem ersten Tor (30.) markierte Ondrej Tomovic wenig später seinen zweiten Treffer (32.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Martin Pulec seine Chance vom Elfmeterpunkt und schoss das 1:3 (43.) für den USC Jungwirth Rappottenstein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Doch auch nach der Pause starteten die Gäste besser. Mit dem 4:1 von Benedikt Bauer für den USV Kautzen war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Doch noch einmal konnten die Gastgeber das Resultat verbessern. Christoph Wagner schoss die Kugel zum 2:4 für den USC Rappottenstein über die Linie (55.). Nach den Treffern von Thomas Pany (61.) und Tomovic (65.) setzte Kainz (77.) den Schlusspunkt für Kautzen. Die Gäste überrannten Rappottenstein förmlich mit sieben Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Tomovic-Dreierpack: Kautzen setzt sich vom Tabellenende ab

Der USC Jungwirth Rappottenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. In den letzten fünf Partien ließ der USC Rappottenstein zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich zwei.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USV Kautzen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Kautzen bei.

Am kommenden Sonntag tritt Rappottenstein beim SC Hartl Haus Echsenbach an, während der USV Kautzen einen Tag zuvor den USV Gastern empfängt.

1. Klasse Waldviertel: USC Jungwirth Rappottenstein – USV Kautzen, 2:7 (1:3)

77 Daniel Kainz 2:7

65 Ondrej Tomovic 2:6

61 Thomas Pany 2:5

55 Christoph Wagner 2:4

48 Benedikt Bauer 1:4

43 Martin Pulec 1:3

32 Ondrej Tomovic 0:3

30 Ondrej Tomovic 0:2

8 Daniel Kainz 0:1