Wendl belohnt USV Dobersberg – und schockt USC Litschau

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:07

1. Klasse Waldviertel: Das Waldstadion in Litschau war mit 300 Besuchern sehr gut gefüllt. Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der USV Dobersberg mit 2:1 gegen den USC Litschau für sich entschied. Der USC Sparkasse Litschau erlitt gegen Dobersberg erwartungsgemäß eine Niederlage.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USC Litschau bereits in Front. Elfmeter! Und der gefoulte Daniel Kavka markierte in der fünften Minute selbst die Führung mit dem fälligen Strafstoß. In Minute 21 brachte der USV Raika Dobersberg den Ball im Netz des USC Sparkasse Litschau zum Ausgleich unter, nachdem Petr Cermak eine Flanke von Michael Schmitmaier per Kopf verwertete. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Es dauerte bis in die allerletzten Minuten, ehe noch eine Entscheidung fallen sollte. Dank eines Treffers von Rene Wendl in der Schlussphase (89.) gelang es dem USV Dobersberg, die Führung einzufahren. Am Schluss siegte Dobersberg gegen den USC Litschau.

Dobersberg steht ganz oben, Litschau bleibt unten

Der USC Sparkasse Litschau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Hintermannschaft der Gastgeber steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 32 Gegentore kassierte der USC Litschau im Laufe der bisherigen Saison. Der USC Sparkasse Litschau musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Litschau insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage des USC Sparkasse Litschau bleibt angespannt. Gegen den USV Raika Dobersberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der USV Dobersberg führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Acht Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Dobersberg. Zuletzt lief es erfreulich für den USV Raika Dobersberg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft der USC Litschau auf den USV Kautzen, der USV Dobersberg spielt tags darauf gegen die USV Brand-Nagelberg.

1. Klasse Waldviertel: USC Sparkasse Litschau – USV Raika Dobersberg, 1:2 (1:1)

89 Rene Wendl 1:2

21 Petr Ä?ermak 1:1

5 Daniel Kavka 1:0