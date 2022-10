Kein Sieger im Duell Hart Haus gegen Rappottenstein

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:45

1. Klasse Waldviertel: In der Begegnung SC Hartl Haus Echsenbach gegen den USC Jungwirth Rappottenstein trennten sich die beiden Kontrahenten vor rund 140 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Hartl Haus erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Rene Holzinger traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die Gäste brauchten eine Weile um eine Antwort zu geben. Josef Kramer traf dann zum 1:1 zugunsten des USC Rappottenstein (28.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. In Halbzeit zwei waren es die Gäste die zuerst jubeln durften. Jan Kandl machte in der 65. Minute das 2:1 von Rappottenstein perfekt. Doch die Heimischen wollten die drohende Niederlage verhindern. Jovo Peric ließ sich in der 79. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für den SC Hartl Haus Echsenbach. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Gastgeber und der USC Jungwirth Rappottenstein spielten unentschieden.

Hartl Haus verpasst Überholmanöver

Der SC Hartl Haus muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. 9:26 – das Torverhältnis von Hartl Haus spricht eine mehr als deutliche Sprache.

In den letzten fünf Partien ließ der USC Rappottenstein zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich zwei.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SC Hartl Haus die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der SC Hartl Haus Echsenbach damit auf Rang 13.

Am nächsten Sonntag reist Hartl Haus zum USV Gastern, zeitgleich empfängt Rappottenstein den SCU Koller Nondorf.

1. Klasse Waldviertel: SC Hartl Haus Echsenbach – USC Jungwirth Rappottenstein, 2:2 (1:1)

79 Jovo Peric 2:2

65 Jan Kandl 1:2

28 Josef Kramer 1:1

3 Rene Holzinger 1:0