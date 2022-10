Last-Minute-Sieg des SC St. Martin beim USV Raxendorf

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:18

1. Klasse Waldviertel: Der USV Raxendorf empfing am Freitag vor rund 110 Zuschauern den SC St. Martin. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC St. Martin gegen Raxendorf den Dreier. Das Match endete mit 3:2. St. Martin wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Josef Kluzak brachte die Gäste in der 14. Minute nach vorn. Der USV Raxendorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für den SC St. Martin in die Kabinen. Das 1:1 von Raxendorf stellte Patrik Gajan sicher (52.). Fabian Raffetzeder machte aber in der 54. Minute schon wieder das 2:1 des SC St. Martin perfekt. Doch die Gastgeber gaben sich immer noch nicht geschlagen. Das 2:2 des USV Raxendorf bejubelte Radomir Chylek (79.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Kluzak den entscheidenden Führungstreffer für St. Martin erzielte (89.). Am Ende punktete der SC St. Martin dreifach bei Raxendorf.

Last-Minute-Held Kluzak schlägt zu!

Beim USV Raxendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Der Gastgeber findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Raxendorf verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der USV Raxendorf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC St. Martin im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte der SC St. Martin an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert St. Martin sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

Am kommenden Samstag trifft Raxendorf auf den SV Windigsteig, der SC St. Martin spielt am selben Tag gegen die USV Brand-Nagelberg.

1. Klasse Waldviertel: USV Raxendorf – SC St. Martin, 2:3 (0:1)

89 Josef Kluzak 2:3

79 Radomir Chylek 2:2

54 Fabian Raffetzeder 1:2

52 Patrik Gajan 1:1

14 Josef Kluzak 0:1