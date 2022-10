Windigsteig verlangt ESV Schwarzenau alles ab

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:15

1. Klasse Waldviertel: Vor rund 200 Zuschauern empfing der ESV Schwarzenau den SV Windigsteig. Beim ESV Schwarzenau gab es für Windigsteig nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:2. Vollends überzeugen konnte Schwarzenau dabei jedoch nicht.

Die Anfangsphase verlief von beiden Seiten eher abwartend. In Minuten 24 scheiterte Schwarzenaus Thomas Zach am Pfosten. Doch der erste Jubel war den Gästen vorbehalten. Petr Liska brachte sein Team in der 35. Minute per Kopf nach vorn. Jetzt erst recht, dachte sich Lukas Merkl, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich für Schwarzenau parat hatte (39.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Für das zweite Tor des ESV Schwarzenau war Jaroslav Kubat verantwortlich, der in der 61. Minute mit seinem Kopfball das 2:1 besorgte. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Gastgeber.

Noch immer kein Sieg für Windigsteig

Nach elf absolvierten Spielen stockte der ESV Schwarzenau sein Punktekonto bereits auf 23 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Mit 29 geschossenen Toren gehört Schwarzenau offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Waldviertel. Mit dem Sieg baute der ESV Schwarzenau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der ESV Schwarzenau sieben Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Schwarzenau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Mit 41 Gegentreffern ist der SV Windigsteig die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit lediglich zwei Zählern aus elf Partien steht Windigsteig auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff weist der SV Windigsteig deutliche Schwächen auf, was die nur 18 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nach der Niederlage gegen den ESV Schwarzenau bleibt Windigsteig weiterhin glücklos.

Am kommenden Samstag trifft der ESV Schwarzenau auf den USC Jungwirth Rappottenstein, der SV Windigsteig spielt am selben Tag gegen den USV Raxendorf.

1. Klasse Waldviertel: ESV Schwarzenau – SV Windigsteig, 2:1 (1:1)

61 Jaroslav Kubat 2:1

39 Lukas Merkl 1:1

35 Petr Liska 0:1