St. Martin bestraft Brand-Nagelberg in der Schlussphase

1. Klasse Waldviertel: Etwa 180 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 12. Runde nach St. Martin. Der SC St. Martin gewann das Samstagsspiel gegen die USV Brand-Nagelberg mit 3:1. Der SC St. Martin erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Lange Zeit blieb es torlos. 34 Minuten waren gespielt, als Daniel Krejdl vor 180 Zuschauern die Führung für die Heimmannschaft besorgte. St. Martin nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 49. Minute erzielte Pascal Kamhuber per Abstauber das 1:1 für Brand-Nagelberg. Dass der SC St. Martin in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Krejdl, der in der 78. Minute zur Stelle war und einen scharfen Schuss ins lange Eck setzte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es David Capek, der mit einem Heber über den Torhüter das 3:1 aus Sicht des SC St. Martin perfekt machte (90.). Schließlich sprang für St. Martin gegen die USV Brand-Nagelberg ein Dreier heraus.

Krejdl-Doppelpack zum Sieg

Der SC St. Martin stabilisiert nach dem Erfolg über Brand-Nagelberg die eigene Position im Klassement. Die Saisonbilanz des SC St. Martin sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte St. Martin lediglich vier Niederlagen ein. Der SC St. Martin ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die USV Brand-Nagelberg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Brand-Nagelberg verliert weiter an Boden und bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Der SC St. Martin tritt am Freitag, den 04.11.2022, um 19:30 Uhr, beim 1. SV Appel Vitis an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt die USV Brand-Nagelberg den SV Windigsteig.

90 David Capek 3:1

78 Daniel Krejdl 2:1

49 Pascal Kamhuber 1:1

34 Daniel Krejdl 1:0