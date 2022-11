Wichtiger Dreier für den USV Gastern gegen Weitra

Details Montag, 31. Oktober 2022 00:01

1. Klasse Waldviertel: Mit dem USV Gastern und dem SV Weitra trafen sich am Sonntag vor fast 190 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien der USV Gastern aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Gastern als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Die Gastgeber machten von Beginn an viel Druck und trafen nach 14 Minuten den Pfosten. Filip Ardamica stellte die Weichen für die Heimmannschaft dann auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause behielt der USV Gastern die Nase knapp vorn. Nach 62 Minuten beförderte der Gasterns Jürgen Höbinger das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. In der 78. Spielminute setzte sich der USV Gastern erneut durch und Höbinger erzielte das vorentscheidende 3:0. In der Schlussphase zeigten die Gäste noch einmal auf. Jiri Novotny witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für den SV Weitra ein (82.). Lukas Adam stellte schließlich in der 88. Minute den 4:1-Sieg für den USV Gastern sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Gastern am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Weitra.

Gastern verkürzt den Rückstand auf Weitra

Der USV Gastern bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der USV Gastern derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Gastern konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SV Weitra hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Die gute Bilanz des SV Weitra hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Weitra bisher sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Am kommenden Sonntag trifft der USV Gastern auf den ESV Schwarzenau, der SV Weitra spielt tags zuvor gegen den USC Sparkasse Litschau.

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern – SV Weitra, 4:1 (1:0)

88 Lukas Adam 4:1

82 Jiri Novotny 3:1

78 Juergen Hoebinger 3:0

62 Juergen Hoebinger 2:0

33 Filip Ardamica 1:0