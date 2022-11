SV Weitra dank Popelka klarer Sieger gegen Litschau

Details Samstag, 05. November 2022 16:48

1. Klasse Waldviertel: Rund 120 Zuschauer kamen in das Braustadt-Stadion nach Weitra. Der SV Weitra setzte sich standesgemäß gegen den USC Sparkasse Litschau mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SV Weitra kassierte der USC Litschau eine deutliche Niederlage.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Sebastian Jungbauer sein Team aus Litschau in der zwölften Minute. Mit einem schnellen Doppelpack (16./18.) zum 2:1 schockte Martin Popelka den USC Sparkasse Litschau und drehte das Spiel. Nach 23 hatte Roman Wermke die große Chance auf 3:1 zu erhöhen, doch sein Abschluss war nicht erfolgreich. Der Gast brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Weitra hatte bis zur Pause Bestand. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Popelka bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (63.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Roman Wermke, als er das 4:1 für den SV Weitra besorgte (65.). Am Schluss schlug der SV Weitra den USC Litschau mit 4:1.

Weitra weiter Best of the Rest

Weitra stabilisiert nach dem Erfolg über den USC Sparkasse Litschau die eigene Position im Klassement. Der SV Weitra sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für das Heimteam, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Wann bekommt der USC Litschau die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Weitra gerät man immer weiter in die Bredouille. Die formschwache Abwehr, die bis dato 40 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des USC Sparkasse Litschau in dieser Saison. Nun musste sich der USC Litschau schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Weitra dann im nächsten Spiel den USV Kautzen, während der USC Sparkasse Litschau am gleichen Tag beim ESV Schwarzenau antritt.

1. Klasse Waldviertel: SV Weitra – USC Sparkasse Litschau, 4:1 (2:1)

65 Roman Wermke 4:1

63 Martin Popelka 3:1

18 Martin Popelka 2:1

16 Martin Popelka 1:1

12 Sebastian Jungbauer 0:1