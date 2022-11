Tore am laufenden Band für USV Gastern beim ESV Schwarzenau

Details Montag, 07. November 2022 00:02

1. Klasse Waldviertel: Etwa 220 Zuschauer sahen das Spiel der 13. Runde zwischen dem ESV Schwarzenau und dem USV Gastern und kamen voll auf ihre Rechnung. Der USV Gastern zog dem ESV Schwarzenau das Fell über die Ohren: 2:8 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Heimteams.

Schon nach sieben Minuten musste die Stange für die Gäste retten, nachdem Tobias Elsigan eine Flanke gefährlich zur MItte brachte. Dominik Koller brachte dann sein Team in der 16. Minute nach vorn. Jetzt erst recht, dachte sich Filip Ardamica, der kurz nach dem Nackenschlag per Freistoß den Ausgleich parat hatte (21.). Simon Premm stellte die Weichen für den USV Gastern auf Sieg, als er in Minute 29 mit dem 2:1 per Kopf zur Stelle war. Das 2:2 des ESV Schwarzenau bejubelte Lukas Merkl (36.) mit einem Abschluss ins kurze Eck. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn erzielte Gasterns Jürgen Höbinger die 3:2-Führung. Zwei Minuten später sah Schwarzenaus Dominik Koller die Gelb-Rote Karte (57., Foul). Martin Jasansky beförderte das Leder dann zum 4:2 des Gasts über die Linie (61.). Höbinger erhöhte nach 65 Minuten sogar auf 5:2. Für Schwarzenau war es ein Tag zum Vergessen. Nico Dangl (75.), Jasansky (78.) und Lukas Adam (82.) machten das Unheil perfekt. Der USV Gastern überrannte den ESV Schwarzenau förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Schwarzenau brach in Unterzahl ein

Die Situation beim ESV Schwarzenau bleibt angespannt. Gegen den USV Gastern kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit beeindruckenden 38 Treffern stellt Gastern den besten Angriff der 1. Klasse Waldviertel. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der USV Gastern die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Mit diesem Sieg zog der USV Gastern an Schwarzenau vorbei auf Platz drei. Der ESV Schwarzenau fiel auf die fünfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der ESV Schwarzenau dann im nächsten Spiel den USC Sparkasse Litschau, während Gastern am gleichen Tag beim USV Raxendorf antritt.

1. Klasse Waldviertel: ESV Schwarzenau – USV Gastern, 2:8 (2:2)

82 Lukas Adam 2:8

78 Martin Jasansky 2:7

75 Nico Dangl 2:6

65 Juergen Hoebinger 2:5

61 Martin Jasansky 2:4

55 Juergen Hoebinger 2:3

36 Lukas Merkl 2:2

29 Simon Premm 1:2

21 Filip Ardamica 1:1

16 Dominik Koller 1:0