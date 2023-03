USV Dobersberg triumphiert über den SC St. Martin

Details Montag, 27. März 2023 00:38

1. Klasse Waldviertel: Mit dem USV Raika Dobersberg und dem SC St. Martin trafen sich am Sonntag vor etwa 250 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien der USV Dobersberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. An der Favoritenstellung ließ Dobersberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SC St. Martin einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte der USV Raika Dobersberg mit 1:0 die Oberhand behalten.

Beide Teams verlegten sich zu Beginn eher auf das Abtasten. Nach 21 Minuten hatte Dobersberg die erste Chance. Kurz darauf kamen auch die Gäste zu ihrere ersten Möglichkeit. Vor den Augen der 250 Zuschauer stellte Rene Wendl das 1:0 für den Ligaprimus sicher (41.) - dabei sah der Gäste-Keeper nicht gerade glücklich aus und konnte den eher haltbaren Ball nicht festhalten. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 62. Minute erhöhte Michael Schmitmaier nach einem Freistoß auf 2:0 für den USV Dobersberg. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Dobersberg in der 76. Minute, als Clemens Kahl mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Martin Rejman verwandelte einen Strafstoß und vollendete zum dritten Tagestreffer in der 84. Spielminute. Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte dem USV Raika Dobersberg am Sonntag trotz Unterzahl einen ungefährdeten Erfolg gegen St. Martin.

Achter Sieg in Serie

Wer soll den USV Dobersberg noch stoppen? Dobersberg verbuchte gegen den SC St. Martin die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Waldviertel weiter an. Mit nur 15 Gegentoren stellt der USV Raika Dobersberg die sicherste Abwehr der Liga. 13 Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Dobersberg. Den USV Raika Dobersberg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 23 Zählern aus 14 Spielen steht der SC St. Martin momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat St. Martin momentan auf dem Konto.

Der USV Dobersberg tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, beim SCU Koller Nondorf an. Bereits einen Tag vorher reist der SC St. Martin zum SV Windigsteig.

1. Klasse Waldviertel: USV Raika Dobersberg – SC St. Martin, 3:0 (1:0)

84 Martin Rejman 3:0

62 Michael Schmitmaier 2:0

41 Rene Wendl 1:0

