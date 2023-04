USC Rappottenstein holt sich beim SC St. Martin Packung ab

Details Dienstag, 11. April 2023 00:47

1. Klasse Waldviertel: Der USC Jungwirth Rappottenstein blieb gegen den SC St. Martin chancenlos und kassierte vor 120 Zuschauern eine herbe 1:5-Klatsche. Auf dem Papier ging der SC St. Martin als Favorit ins Spiel gegen den USC Rappottenstein – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 2:2 trennten sich die Teams.

Rappottenstein geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Roland Pischinger nach einem Eckball das schnelle 1:0 für St. Martin erzielte. Die Gäste konnten aber noch vor der Pause antworten. Stefan Kropik beförderte das Leder zum 1:1 des USC Jungwirth Rappottenstein in die Maschen (39.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Rappottenstein kam besser aus den Kabinen und hatte zwei Minuten nach dem Seitenwechsel die erste Großchance. Doch Fabian Raffetzeder zeigte eine schöne Einzelaktion und versenkte die Kugel zum 2:1 (65.) für die Gastgeber. Balazs Szilard Opavszky erhöhte den Vorsprung des SC St. Martin nach 68 Minuten per Freistoß auf 3:1. Das 4:1 für die Gastgeber stellte Raffetzeder sicher. In der 74. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Dominik Decker besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den SC St. Martin (78.). Letztlich feierte St. Martin gegen den USC Rappottenstein nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Raffetzeder sorgt für Umschwung

Der SC St. Martin verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Insbesondere an vorderster Front liegt bei Rappottenstein das Problem. Erst 17 Treffer markierte der Gast – kein Team der 1. Klasse Waldviertel ist schlechter. Einen Sieg, fünf Remis und neun Niederlagen hat der USC Jungwirth Rappottenstein derzeit auf dem Konto. Zuletzt war beim USC Rappottenstein der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Für den SC St. Martin geht es schon am Sonntag beim USV Gastern weiter. Das nächste Mal ist Rappottenstein am 15.04.2023 gefordert, wenn man beim SV Windigsteig antritt.

1. Klasse Waldviertel: SC St. Martin – USC Jungwirth Rappottenstein, 5:1 (1:1)

78 Dominik Decker 5:1

74 Fabian Raffetzeder 4:1

68 Balazs Szilard Opavszky 3:1

65 Fabian Raffetzeder 2:1

39 Stefan Kropik 1:1

8 Roland Pischinger 1:0

