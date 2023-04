Nondorf feiert gegen Raxendorf klaren Heimsieg

Details Sonntag, 23. April 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Mit 2:5 verlor der USV Raxendorf am vergangenen Samstag vor 160 Zuschauern deutlich gegen Nondorf. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der SCU Koller Nondorf den maximalen Ertrag. Das Heimteam hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Nondorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Mathias Raidl das schnelle 1:0 für Raxendorf erzielte. Ondrej Svoboda schockte den USV Raxendorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SCU Koller Nondorf (14./43.). Mit einem Tor Vorsprung für Nondorf ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Nondorfs Stfan Dürnitzhofer sah nach 52 Minuten die Ampelkarte. Trotz Unterzahl dominierten die Heimischen das Spielgeschehen. Tobias Schrammel (55.) und Svoboda (69.) erhöhten, ehe Alexander Bruckner das 5:1 besorgte (73.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Patrik Gajan für einen Treffer sorgte (91.) und den 5:2-Endstand herstellte. Am Schluss siegte der SCU Koller Nondorf gegen Raxendorf.

Svoboda ist dreimal zur Stelle

Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Nondorf momentan auf dem Konto.

Beim USV Raxendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Die Situation von Raxendorf ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den SCU Koller Nondorf handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Nondorf setzte sich mit diesem Sieg vom USV Raxendorf ab und belegt nun mit 25 Punkten den siebten Rang, während Raxendorf weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft der SCU Koller Nondorf auf die USV Brand-Nagelberg (16:30 Uhr), der USV Raxendorf reist tags darauf zum SV Weitra (13:00 Uhr).

1. Klasse Waldviertel: SCU Koller Nondorf – USV Raxendorf, 5:2 (2:1)

91 Patrik Gajan 5:2

73 Alexander Bruckner 5:1

69 Ondrej Svoboda 4:1

55 Tobias Schrammel 3:1

43 Ondrej Svoboda 2:1

14 Ondrej Svoboda 1:1

10 Mathias Raidl 0:1

