Hattrick von Kavka beschert USC Litschau den Sieg gegen Windigsteig

1. Klasse Waldviertel: Das Auswärtsspiel von Windigsteig endete erfolglos. Gegen den USC Litschau gab es vor etwa 200 Zuschauern nichts zu holen. Die Heimmannschaft gewann die Partie mit 4:2. Der USC Sparkasse Litschau hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte der USC Litschau auswärts einen 6:4-Sieg verbucht.

Nach drei Minuten nahmen die Gäste ein Geschenk der Litschauer Hintermannschaft nicht an. Nach neun Minuten klopften die Heimsichen erstmals gefährlich ans Tor der Gäste. Vit Brabec machte in der 17. Minute per Kopf das 1:0 des USC Sparkasse Litschau perfekt. Dann ging es hin und her. Firas Bulliqi ließ sich in der 26. Minute nicht zweimal bitten und verwertete ins linke Eck zum 1:1 für den SV Windigsteig. Dann hatten wieder die Gastgeber die besseren Chancen. Unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen das entscheidende Ereignis: Michael Macha vom Tabellenletzten wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (43., Torchancenverh.). Doch die Gäste schlugen in Unterzahl zu. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Patrick Polly per Kopf das 2:1 zugunsten der Gäste (45.). Windigsteig führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Daniel Kavka mit den Treffern (65./68., Freistoß/86., Elfmeter) zum 4:2 für den USC Litschau. Am Ende verbuchte der USC Sparkasse Litschau gegen den SV Windigsteig die maximale Punkteausbeute.

Kavka-Hattrick bringt die Entscheidung

Der USC Litschau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der USC Sparkasse Litschau machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang neun. Sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der USC Litschau momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate des USC Sparkasse Litschau konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Windigsteig klar erkennbar, sodass bereits 59 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann bekommt Windigsteig die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den USC Litschau gerät der SV Windigsteig immer weiter in die Bredouille. Der SV Windigsteig musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Windigsteig insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not des SV Windigsteig wird immer größer. Gegen den USC Sparkasse Litschau verlor Windigsteig bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Am nächsten Montag (15:30 Uhr) reist der USC Litschau zur USV Brand-Nagelberg, am gleichen Tag begrüßt der SV Windigsteig den USC Jungwirth Rappottenstein vor heimischem Publikum.

1. Klasse Waldviertel: USC Sparkasse Litschau – SV Windigsteig, 4:2 (1:2)

86 Daniel Kavka 4:2

68 Daniel Kavka 3:2

65 Daniel Kavka 2:2

45 Patrick Polly 1:2

26 Firas Bulliqi 1:1

17 Vit Brabec 1:0

